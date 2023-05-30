Леся Цуренко – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№66 WTA) начнет выступления в основной сетке на Открытом чемпионате Франции по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№13 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №7 после матча Мпечи Перрикар – Оливьери. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Линь Чжу (№40 WTA) или Лорен Дэвис (№52 WTA).

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