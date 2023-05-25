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25 мая 2023, 17:25 | Обновлено 25 мая 2023, 17:26
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Владимир ШАРАН: «Еще два тура – решающие»

Главный тренер «Миная» – о матче против «Руха»

25 мая 2023, 17:25 | Обновлено 25 мая 2023, 17:26
177
0
Владимир ШАРАН: «Еще два тура – решающие»
ФК Минай. Владимир Шаран

Игра 28-го тура «Минай» – «Рух» завершилась вничью. Сразу после матча главный тренер хозяев Владимир Шаран поделился впечатлениями от встречи.

- Такие матчи, когда остаются два-три тура до конца, всегда проходят в борьбе, которую мы и увидели. И у «Руха», и у нас одна задача – продолжить свое выступление в УПЛ в следующем сезоне. Благодарен ребятам за то, что они выполняли все, что от них требовалось, пока были силы. Мы понимали, против кого играем – это молодая, организованная команда. В первом тайме мы старались много прессинговать, моментами это получалось. К большому сожалению, две перекладины не позволили нам забить такой желанный мяч до перерыва.

А во втором тайме я знал, что мы подсядем. Защищались, меньше прессинговали. Сыграли более компактно в защите, организованно. С появлением на поле Таллеса игра «Руха» изменилась в лучшую сторону. Но моментов, честно говоря, я не помню у наших ворот. Кроме нескольких классных прострелов. Во втором тайме уже была игра на ничью, которая нужна, и которая, наверное, удовлетворила команду.

- Вынужденная замена во втором тайме Вадима Витенчука повлияла на ваши планы построения игры?
- Думаю, что нет. Витенчук – один из лучших наших игроков, который почти без замен проводит чемпионат. Но я уже думаю о следующем поединке, который самый важный. Не хочется, чтобы у него была серьезная травма.

Замены хотел провести еще раньше, однако трудно было в такой ситуации что-то менять. Но третий слот, когда состоялись сразу три замены, уже проводился, можно сказать, вынужденно. Ведь надо было освежить игру.

- Насколько эта ничья поможет команде избежать переходных матчей?
- Трудно сказать, надо смотреть, как сыграют конкуренты. И уже от этих результатов отталкиваться. Но мы не ведем подсчеты, а понимаем, что надо одерживать победы в каждом матче. 30 набранных нами очков может и не хватить, может не хватить даже 31-го. Трудно сказать. Ситуация такова, что каждая победа поднимает сразу на несколько ступенек. Вот как получилось после победы над «Черноморцем«: они имели много моментов, а мы победили и вышли из опасной зоны.

Еще два тура – решающие. Дай Бог, чтобы «Минай» и «Рух» продолжили свои выступления в УПЛ.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Рух Львов Минай - Рух Владимир Шаран
Источник ФК Минай
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