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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 14:52 | Обновлено 25 мая 2023, 15:05
504
4

Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью

Прямые конкуренты набрали по одному баллу

25 мая 2023, 14:52 | Обновлено 25 мая 2023, 15:05
504
4
Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью
ФК Минай

В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» на своем домашнем стадионе принимал львовский «Рух». Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе, поэтому неудивительно, что на поле была ожесточенная борьба, из который каждый хотел выйти победителем.

В первом тайме было мало опасных моментов. Пожалуй, лучшую возможность открыть счет имел Егор Твердохлеб, который в компенсированное к первой половине поединке время попал в перекладину ворот «Руха». На перерыв команды ушли при нулях на табло.

Во втором тайме игра мало чем отличалась от первого. Обе команды пытались атаковать, однако у голкиперов было не так уж много работы. Футболисты «Миная» плотно расположились в штрафной площади и играли на отбой, в то время как у «Руха» только пять игроков шли в атаку и не могли пройти защиту соперника.

ФК Минай

Во время контратак у «Миная» впереди был только форвард, который в одиночку также был бессилен против шестерых соперников. Поэтому неудивительно, что поединок завершился безголевой ничьей.

«Минай», набрав 30-й зачетный балл в турнирную таблицу, поднялся на 9-ю строчку, а «Рух» с 28 очками остался 13-м и рискует сыграть в переходных матчах, если не обойдет соперников после двух оставшихся туров.

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Минай» – «Рух» – 0:0

Рогозинский (18), Кравчук (77), Петько (90) – Роман (17)

«Минай»: Бандура – Гончар (Дмитрук, 64), Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук (Шишка, 69), Петько, Рогозинский (Чуев, 83), Твердохлеб, Вишневский (Коломоец, 83), Мельник (Гечев, 83).

«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий (Таллес, 46), Пидгурский, Сапуга, Альваренга (Рунич, 56 (Карабин, 89), Соломон (Квасница, 67), Климчук.

Арбитр: Влаодимир Новохатный (Киев)

Стадион: «Минай» (с.Минай)

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Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 4
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Remark
Скорее всего не с очками, а с очком! У каждой команды получилось добыть по очку в свою общую копилку турнирной таблицы.
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0
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Gargantua
вообще не понятно зачем так играть в футбол
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0
⬆️
Это был праздник футбола?
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-3
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