Без голов, но с очками: Минай и Рух сыграли в безголевую ничью
Прямые конкуренты набрали по одному баллу
В матче 28-го тура украинской Премьер-лиги «Минай» на своем домашнем стадионе принимал львовский «Рух». Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе, поэтому неудивительно, что на поле была ожесточенная борьба, из который каждый хотел выйти победителем.
В первом тайме было мало опасных моментов. Пожалуй, лучшую возможность открыть счет имел Егор Твердохлеб, который в компенсированное к первой половине поединке время попал в перекладину ворот «Руха». На перерыв команды ушли при нулях на табло.
Во втором тайме игра мало чем отличалась от первого. Обе команды пытались атаковать, однако у голкиперов было не так уж много работы. Футболисты «Миная» плотно расположились в штрафной площади и играли на отбой, в то время как у «Руха» только пять игроков шли в атаку и не могли пройти защиту соперника.
Во время контратак у «Миная» впереди был только форвард, который в одиночку также был бессилен против шестерых соперников. Поэтому неудивительно, что поединок завершился безголевой ничьей.
«Минай», набрав 30-й зачетный балл в турнирную таблицу, поднялся на 9-ю строчку, а «Рух» с 28 очками остался 13-м и рискует сыграть в переходных матчах, если не обойдет соперников после двух оставшихся туров.
Украинская Премьер-лига. 28-й тур
«Минай» – «Рух» – 0:0
Рогозинский (18), Кравчук (77), Петько (90) – Роман (17)
«Минай»: Бандура – Гончар (Дмитрук, 64), Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук (Шишка, 69), Петько, Рогозинский (Чуев, 83), Твердохлеб, Вишневский (Коломоец, 83), Мельник (Гечев, 83).
«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий (Таллес, 46), Пидгурский, Сапуга, Альваренга (Рунич, 56 (Карабин, 89), Соломон (Квасница, 67), Климчук.
Арбитр: Влаодимир Новохатный (Киев)
Стадион: «Минай» (с.Минай)
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