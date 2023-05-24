Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Закарпатская команда до сих пор ни разу не брала три очка с «руховцами»
В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский «Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Минай
Перед началом поединка «Минай» находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Закарпатская команда находится в группе из шести команд, которые определят из себя двух неудачников, которые будут играть переходные матчи за право остаться в Премьер-лиге (теоретически, седьмым в их компании находится и «Металлист», но все прекрасно понимают, что харьковчане на 99 процентов вылетают напрямую).
«Минай» не смотрится командой, которая просто так отдаст свое место в элите. Например, за последние пять матчей команда набрала семь очков - практически четверть от всех своих зачетных пунктов. Все эти матчи проходили в боевой атмосфере – туда вошли ничья с «Металлистом», поражения от «Шахтера» и «Днепра-1» и виктории над «Ворсклой» и «Черноморцем».
Даже проигранные матчи команда может записать в плане игры себе в актив. «Шахтер» и «Днепр-1» выиграли только со счетом 1:0, причем «горняки» пропустили чистый гол, который не засчитал арбитр, а «спортклубовци» свой гол забили с огромным трудом.
Победы получились знаковыми - голы в добавленные к каждому из таймов минуты позволили преодолеть крепкуую «Ворсклу», а игра от защиты с «Черноморцем» позволила заставить «моряков» забить самим себе.
Если «Минай» забьет два гола, то второй из них станет пятидесятым забитым для команды в рамках УПЛ. Вообще, есть впечатление, что закарпатцы уйдут от переходных матчей - Владимир Шаран сделал боевую команду, которая не поражает зрелищностью, но достаточно организована в защите.
Рух
«Рух» находится на тринадцатом месте в таблице. В последних пяти матчах команда набрала еще больше баллов, чем «Минай» (восемь против семи), но побеждала только равных себе - «Ингулец» и земляков из безнадежного в этом сезоне «Львова».
Если подопечные Виталия Пономарева выиграют, у них будет возможность прыгнуть минимум на десятое место, обогнав «Минай» и «Верес», поэтому с мотивацией у львовьян все должно быть хорошо.
Подняло настроение команде возвращение в основной состав Марка Сапуги. Талантливого полузащитника, который является едва ли не основной трансферной надеждой «Руха», уже успели посватать в наши гранды, но он из-за проблем со здоровьем долгое время не мог играть, а в прошлом матче, в дерби с «Львовом», наконец-то оказался на поле.
Помимо дел непосредственно касающихся матчей, «Рух» следит и за трендами. Как вам анонс от клуба (см. ниже?)
Статистика встреч
Между собой команды провели 6 матчей: +0=4-2, разница мячей 4-7 в пользу «Руха». Таким образом, «Минай» за шесть матчей еще ни разу не выигрывал у «желто-черных львов» и имеет шанс это сделать.
Ориентировочные составы
«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Рогозинский – Гечев, Витенчук, Петько, Булеза – Коломоец.
«Рух»: Панькив - Роман, Слюбик, Холод, Лях - Пидгурский, Сапуга - Таллес, Альваренга, Мысык - Рунич.
Прогноз на противостояние
Почему-то есть чуйка, что «Минай» одержит свою первую в истории победу над «Рухом». Поставим на минимальную победу 1:0.
25 мая, среда
|«Минай» – «Рух»
|Минай. Стадион «Минай». 13:00.
|ТВ-трансляция на ОТТ-платформе Setanta Sports
|Арбитр: Владимир Новохатный (Киев)
|МИНАЙ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 1:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Александра Кучера со второй попытки также не смогла обыграть футболистов Виктора Скрипника
Команда португальского форварда остается в чемпионской гонке