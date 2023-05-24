В четверг, 25 мая, состоится поединок 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Минай» и львовский «Рух». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало - в 13:00.

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Минай

Перед началом поединка «Минай» находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице. Закарпатская команда находится в группе из шести команд, которые определят из себя двух неудачников, которые будут играть переходные матчи за право остаться в Премьер-лиге (теоретически, седьмым в их компании находится и «Металлист», но все прекрасно понимают, что харьковчане на 99 процентов вылетают напрямую).

«Минай» не смотрится командой, которая просто так отдаст свое место в элите. Например, за последние пять матчей команда набрала семь очков - практически четверть от всех своих зачетных пунктов. Все эти матчи проходили в боевой атмосфере – туда вошли ничья с «Металлистом», поражения от «Шахтера» и «Днепра-1» и виктории над «Ворсклой» и «Черноморцем».

Даже проигранные матчи команда может записать в плане игры себе в актив. «Шахтер» и «Днепр-1» выиграли только со счетом 1:0, причем «горняки» пропустили чистый гол, который не засчитал арбитр, а «спортклубовци» свой гол забили с огромным трудом.

Победы получились знаковыми - голы в добавленные к каждому из таймов минуты позволили преодолеть крепкуую «Ворсклу», а игра от защиты с «Черноморцем» позволила заставить «моряков» забить самим себе.

Если «Минай» забьет два гола, то второй из них станет пятидесятым забитым для команды в рамках УПЛ. Вообще, есть впечатление, что закарпатцы уйдут от переходных матчей - Владимир Шаран сделал боевую команду, которая не поражает зрелищностью, но достаточно организована в защите.

Рух

«Рух» находится на тринадцатом месте в таблице. В последних пяти матчах команда набрала еще больше баллов, чем «Минай» (восемь против семи), но побеждала только равных себе - «Ингулец» и земляков из безнадежного в этом сезоне «Львова».

Если подопечные Виталия Пономарева выиграют, у них будет возможность прыгнуть минимум на десятое место, обогнав «Минай» и «Верес», поэтому с мотивацией у львовьян все должно быть хорошо.

Подняло настроение команде возвращение в основной состав Марка Сапуги. Талантливого полузащитника, который является едва ли не основной трансферной надеждой «Руха», уже успели посватать в наши гранды, но он из-за проблем со здоровьем долгое время не мог играть, а в прошлом матче, в дерби с «Львовом», наконец-то оказался на поле.

Помимо дел непосредственно касающихся матчей, «Рух» следит и за трендами. Как вам анонс от клуба (см. ниже?)

Статистика встреч

Между собой команды провели 6 матчей: +0=4-2, разница мячей 4-7 в пользу «Руха». Таким образом, «Минай» за шесть матчей еще ни разу не выигрывал у «желто-черных львов» и имеет шанс это сделать.

Ориентировочные составы

«Минай»: Бандура – Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Ю. Кравчук, Рогозинский – Гечев, Витенчук, Петько, Булеза – Коломоец.

«Рух»: Панькив - Роман, Слюбик, Холод, Лях - Пидгурский, Сапуга - Таллес, Альваренга, Мысык - Рунич.

Прогноз на противостояние

Почему-то есть чуйка, что «Минай» одержит свою первую в истории победу над «Рухом». Поставим на минимальную победу 1:0.

25 мая, среда