Минай – Рух. Текстовая трансляция матча
Стенограмма поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги
В четверг, 25 мая, в Минае на стадионе «Минай» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Минай» и «Рух» из Львова.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
«Минай» в таблице УПЛ занимает 11-е место. У него 29 очков после 27 поединков.
Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Рух» имеет 27 пунктов и располагается на 13-й позиции в таблице.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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