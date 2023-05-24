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Чемпионат Украины
Минай
25.05.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 мая 2023, 23:13 | Обновлено 24 мая 2023, 23:22
75
0

Минай – Рух. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 28-го тура Украинской Премьер-лиги

24 мая 2023, 23:13 | Обновлено 24 мая 2023, 23:22
75
0
Минай – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 25 мая, в Минае на стадионе «Минай» в матче 28-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Минай» и «Рух» из Львова.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

«Минай» в таблице УПЛ занимает 11-е место. У него 29 очков после 27 поединков.

Минай – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Рух» имеет 27 пунктов и располагается на 13-й позиции в таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Минай Рух Львов Минай - Рух текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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