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Чемпионат Украины
Минай
25.05.2023 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 16:03 | Обновлено 25 мая 2023, 16:17
195
0

Минай – Рух – 0:0. Безголевая битва в Закарпатье. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ

25 мая 2023, 16:03 | Обновлено 25 мая 2023, 16:17
195
0
Минай – Рух – 0:0. Безголевая битва в Закарпатье. Видеообзор матча
ФК Рух Львов

В четверг, 25 мая, состоялся матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Минай» и львовский Рух».

Украинская Премьер-лига. 28-й тур

«Минай» – «Рух» – 0:0

«Минай»: Бандура – Гончар (Дмитрук, 64), Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук (Шишка, 69), Петько, Рогозинский (Чуев, 83), Твердохлеб, Вишневский (Коломоец, 83), Мельник (Гечев, 83).

«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий (Таллес, 46), Пидгурский, Сапуга, Альваренга (Рунич, 56 (Карабин, 89), Соломон (Квасница, 67), Климчук.

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Источник Sport.ua
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