Минай – Рух – 0:0. Безголевая битва в Закарпатье. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 28 тура АПЛ
В четверг, 25 мая, состоялся матч 28 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играли «Минай» и львовский Рух».
Украинская Премьер-лига. 28-й тур
«Минай» – «Рух» – 0:0
«Минай»: Бандура – Гончар (Дмитрук, 64), Кравчук, Немчанинов, Булеза, Витенчук (Шишка, 69), Петько, Рогозинский (Чуев, 83), Твердохлеб, Вишневский (Коломоец, 83), Мельник (Гечев, 83).
«Рух»: Панькив – Роман, Слюбик, Дидык, Лях, Довгий (Таллес, 46), Пидгурский, Сапуга, Альваренга (Рунич, 56 (Карабин, 89), Соломон (Квасница, 67), Климчук.
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