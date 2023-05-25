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  4. Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
Украина. Премьер лига
25 мая 2023, 09:30 |
931
3

Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой

Клуб из Днепра недоволен судейством

25 мая 2023, 09:30 |
931
3
Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
СК Днепр-1. Ярослав Козык (слева)

Клуб «Днепр-1» презентовал подборку всех спорных, на его взгляд, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ворсклой», который завершился победой полтавчан со счетом 2:1.

«Спортклубовцы» уверены, что проиграли они не в последнюю очередь из-за ошибочных решений рефери матча Ярослава Козыка.

«На «Авангарде» (матч проходил в Ужгороде. – прим. Sport.ua) состоялась дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти удалась. «Почти» – потому что мы, несмотря на все, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить», – подытожено в релизе СК «Днепр-1».

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Источник СК Днепр-1
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Умник
А где видео за что дали свободный удар в ворота Миная?))))
Хватит быть смешными, как и кротообразные.
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0
Валентин Лук'яненко
Козык обосрал ВСЕ, что делалось в течение сезона!!!
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0
Вася Пупкин
Смішні! Але чомусь не публікували спірні моменти на вашу користь в минулих матчах.
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0
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