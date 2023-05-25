Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой

Клуб «Днепр-1» презентовал подборку всех спорных, на его взгляд, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ворсклой», который завершился победой полтавчан со счетом 2:1.

«Спортклубовцы» уверены, что проиграли они не в последнюю очередь из-за ошибочных решений рефери матча Ярослава Козыка.

«На «Авангарде» (матч проходил в Ужгороде. – прим. Sport.ua) состоялась дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти удалась. «Почти» – потому что мы, несмотря на все, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить», – подытожено в релизе СК «Днепр-1».