Днепр-1 показал подборку всех спорных моментов матча с Ворсклой
Клуб из Днепра недоволен судейством
Клуб «Днепр-1» презентовал подборку всех спорных, на его взгляд, моментов матча 28-го тура Украинской Премьер-лиги с «Ворсклой», который завершился победой полтавчан со счетом 2:1.
«Спортклубовцы» уверены, что проиграли они не в последнюю очередь из-за ошибочных решений рефери матча Ярослава Козыка.
«На «Авангарде» (матч проходил в Ужгороде. – прим. Sport.ua) состоялась дерзкая попытка убить самую главную интригу в чемпионате. К сожалению, она почти удалась. «Почти» – потому что мы, несмотря на все, обещаем приложить в следующем туре все усилия, чтобы ее возродить», – подытожено в релизе СК «Днепр-1».
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