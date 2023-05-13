Дубль + лучший игрок. Названа оценка Ярмоленко за матч Аль-Айна в ОАЭ

В пятницу, 13 мая, состоялся матч 26-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль-Айн» и «Аль-Батаех». Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Сергея Реброва.

Украинский легионер хозяев поля Андрей Ярмоленко вышел с первых минут и отметился дублем. Его заменили на 83-й минуте.

После завершения поединка статистический портал AiScore поставил Ярмоленко оценку в 9.2 балла. Помимо двух голов, Андрей 34 раза дотронулся до мяча, отдал 29 точных передач (85,3%), дважды перехватил мяч, 1 раз успешно совершил вынос, дважды сфолил, дважды заработал на себе фол, 1 раз потерял мяч и трижды нанес удар по воротам.

Оценка в 9.2 баллов – наивысшая среди всех игроков встречи.

«Аль-Айн» еще до этой встречи потерял шансы выиграть чемпионат ОАЭ, финишировав вторым.

Оценки за матч «Аль-Айн» – «Аль-Батаех» – 5:2