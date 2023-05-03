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Испания
03 мая 2023, 03:42 | Обновлено 03 мая 2023, 03:46
19
0

АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас для Реала наступает очень важный момент»

Итальянец – о поражении от «Реала Сосьедад»

03 мая 2023, 03:42 | Обновлено 03 мая 2023, 03:46
19
0
АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас для Реала наступает очень важный момент»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:2).

«Первый тайм был хорошим, потом мы пропустили, и все пошло неправильно, все усложнилось. Вторая половина у нас была не так хороша. Да, я протестовал против удаления. Еще не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас для нас наступает очень важный момент. Мы должны избегать ошибок, которые допускали в последнее время, и должны прибавить в двух следующих играх. Правда, что игроки держат в голове предстоящие матчи против «Осасуны» и «Сити». Когда проигрываешь, это всегда неприятно, но мы должны смотреть вперед. Финал Кубка Испании уже близко, и мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов», – заявил Анчелотти.

Напомним, «Реал» 7 мая сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной», а 9-го числа команду ждет полуфинальная игра Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

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Карло Анчелотти Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Marca
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