АНЧЕЛОТТИ: «Сейчас для Реала наступает очень важный момент»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал оценку матчу 33-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (0:2).

«Первый тайм был хорошим, потом мы пропустили, и все пошло неправильно, все усложнилось. Вторая половина у нас была не так хороша. Да, я протестовал против удаления. Еще не говорил с Карвахалем, так что не знаю, что именно произошло.

Сейчас для нас наступает очень важный момент. Мы должны избегать ошибок, которые допускали в последнее время, и должны прибавить в двух следующих играх. Правда, что игроки держат в голове предстоящие матчи против «Осасуны» и «Сити». Когда проигрываешь, это всегда неприятно, но мы должны смотреть вперед. Финал Кубка Испании уже близко, и мы хотим его выиграть. А затем будет Лига чемпионов», – заявил Анчелотти.

Напомним, «Реал» 7 мая сыграет в финале Кубка Испании с «Осасуной», а 9-го числа команду ждет полуфинальная игра Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».