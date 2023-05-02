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Испания02 мая 2023, 17:19 | Обновлено 02 мая 2023, 17:26
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 2 мая в 23:00 по Киеву
02 мая 2023, 17:19 | Обновлено 02 мая 2023, 17:26
57
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Во вторник, 2 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании сойдутся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
В таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает 4-е место с 58 очками после 32 матчей.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
У мадридского «Реала» вторая позиция и 68 пунктов после 32 встреч.
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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