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Чемпионат Испании
Реал Сосьедад
02.05.2023 23:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
02 мая 2023, 17:19 | Обновлено 02 мая 2023, 17:26
57
1

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 2 мая в 23:00 по Киеву

02 мая 2023, 17:19 | Обновлено 02 мая 2023, 17:26
57
1
Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 2 мая, в матче 33-го тура чемпионата Испании сойдутся «Реал Сосьедад» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

В таблице Ла Лиги «Реал Сосьедад» занимает 4-е место с 58 очками после 32 матчей.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

У мадридского «Реала» вторая позиция и 68 пунктов после 32 встреч.

Реал Сосьедад – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Сосьедад - Реал Мадрид Реал Сосьедад Реал Мадрид смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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Old T
Так поздно пусть Лунин сам смотрит.
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