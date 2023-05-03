Реал Сосьедад нанес неожиданное поражение мадридскому Реалу
Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил Андер Барренечеа
В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома нанес неожиданное поражение мадридскому «Реалу» (2:0).
В матче в Сан-Себастьяне зрители увидели два гола во втором тайме. Японец Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил нападающий Андер Барренечеа.
«Реал» имеет 68 очков и отстает от «Барселоны» на 14 баллов. «Реал Сосьедад» входит в топ-4 (61 пункт), отставая от мадридского «Атлетико» (66).
Ла Лига. 33-й тур, 2 мая
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0
Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Кубо, 47 мин.
ГОЛ! 2:0. Барренечеа, 85 мин.
События матча
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