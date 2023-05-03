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Реал Сосьедад
02.05.2023 23:00 – FT 2 : 0
Реал Мадрид
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Испания
03 мая 2023, 01:15 | Обновлено 03 мая 2023, 01:45
236
2

Реал Сосьедад нанес неожиданное поражение мадридскому Реалу

Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил Андер Барренечеа

03 мая 2023, 01:15 | Обновлено 03 мая 2023, 01:45
236
2
Реал Сосьедад нанес неожиданное поражение мадридскому Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома нанес неожиданное поражение мадридскому «Реалу» (2:0).

В матче в Сан-Себастьяне зрители увидели два гола во втором тайме. Японец Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил нападающий Андер Барренечеа.

«Реал» имеет 68 очков и отстает от «Барселоны» на 14 баллов. «Реал Сосьедад» входит в топ-4 (61 пункт), отставая от мадридского «Атлетико» (66).

Ла Лига. 33-й тур, 2 мая

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Кубо, 47 мин.

ГОЛ! 2:0. Барренечеа, 85 мин.

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
61’
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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igor shmuylo
Ето хитрый план перед игрой в лиге чемп.против ман . Сити.  Запудрить мозги .
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Burevestnik
Реал без Бензема, що довідка без печатки 
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