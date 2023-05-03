Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0. Карло в шоке. Видео голов и обзор матча

В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома нанес неожиданное поражение мадридскому «Реалу» (2:0).

В матче в Сан-Себастьяне зрители увидели два гола во втором тайме. Японец Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил нападающий Андер Барренечеа, шокировав коуча галактикос Карло Анчелотти.

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Ла Лига. 33-й тур, 2 мая

Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Кубо, 47 мин

ГОЛ! 2:0. Барренечеа, 85 мин.