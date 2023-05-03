02.05.2023 23:00 – FT 2 : 0
Испания03 мая 2023, 02:05 | Обновлено 03 мая 2023, 02:25
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Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0. Карло в шоке. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 33-го тура чемпионата Испании
03 мая 2023, 02:05 | Обновлено 03 мая 2023, 02:25
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В матче 33-го тура чемпионата Испании «Реал Сосьедад» дома нанес неожиданное поражение мадридскому «Реалу» (2:0).
В матче в Сан-Себастьяне зрители увидели два гола во втором тайме. Японец Такефуса Кубо открыл счет, а конце игры забил нападающий Андер Барренечеа, шокировав коуча галактикос Карло Анчелотти.
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Ла Лига. 33-й тур, 2 мая
Реал Сосьедад – Реал Мадрид – 2:0
Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 85.
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Кубо, 47 мин
ГОЛ! 2:0. Барренечеа, 85 мин.
События матча
85’
ГОЛ ! Мяч забил Андер Барренечеа (Реал Сосьедад).
61’
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Такэфуса Кубо (Реал Сосьедад).
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