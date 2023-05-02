2 мая на «Аноэте» пройдет матч 33-го тура Примеры, в котором «Реал Сосьедад» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Реал Сосьедад

Команда, в отличие от соперника, имеет максимальную турнирную мотивацию. Из года в год в Сан-Себастьяне надеялись вернуться в Лигу чемпионов. Но неизменно упускали к концу темпорады 4-е место в таблице. В этом сезоне в крутое пике ушла Севилья, что открыло наконец-то реальное окно возможностей для претендентов. И именно чурри-урдин к маю подошли на заветной позиции. Они тоже не идеальны, но соперники теряют очки активнее. Важный поединок подопечные Иманоля Альгуасиля провели 25-го апреля на выезде с главным преследователем Бетисом и выстояли на прагматичные 0:0. Зато потом получилось гроссмейстерски, 2:0, обыграть Осасуну.

Реал (Мадрид)

Клуб все-таки больше будет думать в последние недели сезона не о Ла Лиге. Например, уже в субботу в Севилье играть с Осасуной в финале Копы дель Рей. Конечно же, в решающем поединке именно сливочные будут безоговорочным фаворитом, но еще этот статус нужно оправдать против подопечных Ягобы Аррасате. Ну, а потом будет еще более важная дуэль, против Манчестер Сити Пепа Гвардиолы в полуфинале Лиги чемпионов. Тем более что в Примере более-менее ясно. Да, Атлетико прибавил и сократил отставание, но спор за 2-е место усложнился 0:1 с Барселоной в исполнении матрасников. Галактикос же в апреле очки брали стабильно... Вплоть до провала против Жироны, которой уступили 2:4. В субботу, правда, с таким же счетом обыграли Альмерию, сохранив только небольшое преимущество перед соседями.

Статистика личных встреч

Мадридский Реал не проигрывает вот уже 6 матчей кряду. Но половина из них заканчивалась ничьими. Вот и в январе, в Сан-Себастьяне, все закончилось 0:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Сосьедад. Но гранд из Мадрида сможет как минимум не проиграть в Сан-Себастьяне - ставим на Х2 с коэффициентом - 1,63.