Украинка, вернувшаяся на корт после тяжелой болезни, получила две баранки

Украинская теннисистка Александра Корашвили не смогла пробиться в основую сетку хардового турнира серии ITF W40 в Тбилиси (Грузия).

В финале квалификации соревнований украинка в двух сетах проиграла Кире Павловой (WTA 746) из россии за 51 минутую

ITF W40 Тбилиси. Хард. Квалификация

Кира Павлова – Александра Корашвили (Украина) – 6:0, 6:0

Корашвили перенесла тяжелую болезнь. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.



Вчера, 30 апреля, Александра, проведя вне тенниса более трех лет, выиграла первый матч после длительного лечения у Анамарии Курцикашвили.