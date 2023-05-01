Украинка, вернувшаяся на корт после тяжелой болезни, получила две баранки
Александра Корашвили не смогла пробиться в основную сетку 40-тысячника в Грузии
Украинская теннисистка Александра Корашвили не смогла пробиться в основую сетку хардового турнира серии ITF W40 в Тбилиси (Грузия).
В финале квалификации соревнований украинка в двух сетах проиграла Кире Павловой (WTA 746) из россии за 51 минутую
ITF W40 Тбилиси. Хард. Квалификация
Кира Павлова – Александра Корашвили (Украина) – 6:0, 6:0
Корашвили перенесла тяжелую болезнь. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.
Вчера, 30 апреля, Александра, проведя вне тенниса более трех лет, выиграла первый матч после длительного лечения у Анамарии Курцикашвили.
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