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  4. Украинка, вернувшаяся на корт после тяжелой болезни, получила две баранки
ITF
01 мая 2023, 20:33 |
468
0

Украинка, вернувшаяся на корт после тяжелой болезни, получила две баранки

Александра Корашвили не смогла пробиться в основную сетку 40-тысячника в Грузии

01 мая 2023, 20:33 |
468
0
Украинка, вернувшаяся на корт после тяжелой болезни, получила две баранки
Instagram. Александра Корашвили

Украинская теннисистка Александра Корашвили не смогла пробиться в основую сетку хардового турнира серии ITF W40 в Тбилиси (Грузия).

В финале квалификации соревнований украинка в двух сетах проиграла Кире Павловой (WTA 746) из россии за 51 минутую

ITF W40 Тбилиси. Хард. Квалификация

Кира Павлова – Александра Корашвили (Украина) – 6:0, 6:0

Корашвили перенесла тяжелую болезнь. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.

Вчера, 30 апреля, Александра, проведя вне тенниса более трех лет, выиграла первый матч после длительного лечения у Анамарии Курцикашвили.

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Александра Корашвили ITF Тбилиси
Источник Sport.ua
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