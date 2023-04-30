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ITF
30 апреля 2023, 19:19 | Обновлено 30 апреля 2023, 19:30
1228
0

Украинка вернулась в теннис после тяжелой болезни и выиграла первый матч

Корашвили не играла три года и перенесла трансплантацию костного мозга

30 апреля 2023, 19:19 | Обновлено 30 апреля 2023, 19:30
1228
0
Украинка вернулась в теннис после тяжелой болезни и выиграла первый матч
Instagram. Александра Корашвили

27-летняя одесская теннисистка Александра Корашвили победным матчем возобновила карьеру после трансплантации костного мозга.

Корашвили перенесла тяжелую болезнь. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом. В январе 2021 года ей сделали сложную операцию по трансплантации костного мозга.

Александра, проведя вне тенниса более трех лет, выиграла первый матч после длительного лечения. Последний раз она выходила на корт в декабре 2019 года.

На турнире ITF W40 в Тбилиси Корашвили победила в полуфинале квалификации Анамарию Курцикашвили из Грузии (WTA 1270) в трех сетах.

Для Александры Корашвили пиковым рейтингом является 414-е место в одиночке и 202-я позиция в парном разряде. Она выиграла 3 одиночных титула и 14 парных трофеев ITF.

ITF W40. Тбилиси (Грузия). Полуфинал квалификации

Александра Корашвили (Украина) – Анамария Курцикашвили (Грузия) – 4:6, 6:2, 6:1

В финале отбора Корашвили сыграет против спортсменки без флага Киры Павловой.

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Александра Корашвили ITF Тбилиси
Источник Sport.ua
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