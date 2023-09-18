Корашвили не смогла доиграть финал турнира ITF в Сербии в парном разряде
Александра Корашвили и Селин Симунью снялись в первом сете
Украинская теннисистка Александра Корашвили и ее ирландская напарница Селин Симунью не смогли доиграть финал турнира Мирового тура ITF в сербской Куршумлийской Бане.
В первом сете матча против словацкой теннисистки Салмы Другдовой и немки Мары Гут при счете 2:5 Корашвили получила травму и украинско-ирландская пара была вынуждена сняться. Для украинки это был 30-й финал турнира ITF в карьере и второй в нынешнем сезоне. 14 предыдущих финалов Корашвили выиграла.
ITF W15, Куршумлийска Баня, грунт, пары, финал
Салма Другдова (Словакия) / Мара Гут (Германия) – Александра Корашвили (Украина) / Селин Симунью (Ирландия) – 5:2 RET.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
17 сентября канониры одержали минимальную победу в матче 5-го тура АПЛ
Главный тренер считает, что украинцу необходимо больше времени