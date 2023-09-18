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ITF
18 сентября 2023, 03:39 | Обновлено 18 сентября 2023, 03:55
19
0

Корашвили не смогла доиграть финал турнира ITF в Сербии в парном разряде

Александра Корашвили и Селин Симунью снялись в первом сете

18 сентября 2023, 03:39 | Обновлено 18 сентября 2023, 03:55
19
0
Корашвили не смогла доиграть финал турнира ITF в Сербии в парном разряде
Instagram (Александра Корашвили)

Украинская теннисистка Александра Корашвили и ее ирландская напарница Селин Симунью не смогли доиграть финал турнира Мирового тура ITF в сербской Куршумлийской Бане.

В первом сете матча против словацкой теннисистки Салмы Другдовой и немки Мары Гут при счете 2:5 Корашвили получила травму и украинско-ирландская пара была вынуждена сняться. Для украинки это был 30-й финал турнира ITF в карьере и второй в нынешнем сезоне. 14 предыдущих финалов Корашвили выиграла.

ITF W15, Куршумлийска Баня, грунт, пары, финал

Салма Другдова (Словакия) / Мара Гут (Германия) – Александра Корашвили (Украина) / Селин Симунью (Ирландия) – 5:2 RET.

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Александра Корашвили ITF Куршумлийска Баня
Источник Sport.ua
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