Корашвили не смогла доиграть финал турнира ITF в Сербии в парном разряде

Украинская теннисистка Александра Корашвили и ее ирландская напарница Селин Симунью не смогли доиграть финал турнира Мирового тура ITF в сербской Куршумлийской Бане.

В первом сете матча против словацкой теннисистки Салмы Другдовой и немки Мары Гут при счете 2:5 Корашвили получила травму и украинско-ирландская пара была вынуждена сняться. Для украинки это был 30-й финал турнира ITF в карьере и второй в нынешнем сезоне. 14 предыдущих финалов Корашвили выиграла.

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Салма Другдова (Словакия) / Мара Гут (Германия) – Александра Корашвили (Украина) / Селин Симунью (Ирландия) – 5:2 RET.