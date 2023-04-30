Украинка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга
27-летняя теннисистка Александра Корашвили перенесла тяжелую болезнь
27-летняя украинская теннисистка Александра Корашвили возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга.
Корашвили перенесла тяжелую болезнь и сложную операцию по трансплантации костного мозга. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом.
Корашвили заявлена на первый профессиональный турнир после длительного лечения. На соревнованиях ITF в Тбилиси она стартует в полуфинале квалификации матчем против Анамарии Курцикашвили из Грузии (WTA 1270).
Для Александры Корашвили пиковым рейтингом является 414-е место в одиночке и 202-я позиция в парном разряде. Она выиграла 3 одиночных титула и 14 парных трофеев ITF.
В 2013 году украинка играла в финале парного юниорского турнире Australian Open в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии.
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