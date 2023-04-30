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30 апреля 2023, 03:43 | Обновлено 30 апреля 2023, 04:28
209
0

Украинка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга

27-летняя теннисистка Александра Корашвили перенесла тяжелую болезнь

30 апреля 2023, 03:43 | Обновлено 30 апреля 2023, 04:28
209
0
Украинка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга
Facebook. Александра Корашвили

27-летняя украинская теннисистка Александра Корашвили возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга.

Корашвили перенесла тяжелую болезнь и сложную операцию по трансплантации костного мозга. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом.

Корашвили заявлена на первый профессиональный турнир после длительного лечения. На соревнованиях ITF в Тбилиси она стартует в полуфинале квалификации матчем против Анамарии Курцикашвили из Грузии (WTA 1270).

Для Александры Корашвили пиковым рейтингом является 414-е место в одиночке и 202-я позиция в парном разряде. Она выиграла 3 одиночных титула и 14 парных трофеев ITF.

В 2013 году украинка играла в финале парного юниорского турнире Australian Open в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии.

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Источник Большой теннис Украины
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