Украинка возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга

27-летняя украинская теннисистка Александра Корашвили возобновляет карьеру после трансплантации костного мозга.

Корашвили перенесла тяжелую болезнь и сложную операцию по трансплантации костного мозга. В мае 2020 года Александре диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом.

Корашвили заявлена на первый профессиональный турнир после длительного лечения. На соревнованиях ITF в Тбилиси она стартует в полуфинале квалификации матчем против Анамарии Курцикашвили из Грузии (WTA 1270).

Для Александры Корашвили пиковым рейтингом является 414-е место в одиночке и 202-я позиция в парном разряде. Она выиграла 3 одиночных титула и 14 парных трофеев ITF.

В 2013 году украинка играла в финале парного юниорского турнире Australian Open в дуэте с Барборой Крейчиковой из Чехии.