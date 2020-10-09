Александра КОРАШВИЛИ: Мне всего 24 года, хочу вернуться к полноценной жизни

Украинская теннисистка – о своей болезни

  • 09.10.2020 12:37
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Александра КОРАШВИЛИ: Мне всего 24 года, хочу вернуться к полноценной жизни
© Инстаграм Александры Корашвили

Украинская теннисистка Александра Корашвили, у которой диагностировали миелодиспластический синдром с миелофиброзом, рассказала о своей болезни.
 
«Я – профессиональная теннисистка и студентка в Университете Оклахомы. В мае этого года я закончила бакалавриат и поступила в аспирантуру при данном университете. На лето я вернулась домой в Украину. Во время своих тренировок я стала быстро уставать. Мой пульс был необычно быстрым, а восстановление проходило очень медленно. Поначалу я думала, что просто потеряла форму, так как все мы находились дома из-за карантина. После окончания одной из тренировок мой пульс был 120 ударов в минуту на протяжении часа. Я думала, что это связано с тем, что на улице было очень жарко и влажно. Через неделю, 8 августа, я заболела. Я сильно уставала, у меня болела голова, была одышка, потеря аппетита, потеря веса и жар до 40 градусов.
 
После долгих осмотров и бесчисленных анализов мне поставили диагноз - миелодиспластический синдром с миелофиброзом. Мой врач сказал, чтобы вылечиться, мне необходима трансплантация костного мозга. Сейчас я на том этапе, на котором мне могут провести эту операцию без химиотерапии. Нам необходимы деньги в ближайшие две недели, чтобы начать этот процесс.
 
Я очень хочу осуществить свою мечту - однажды стать профессиональной теннисисткой. Мне бы хотелось полностью выздороветь и показать своим примером, что человек способен на всё. Помимо спорта, мне бы хотелось создать семью и каждый день радовать своих близких. Мне всего лишь 24 года, и я хочу вернуться к полноценной жизни», – сказала Александра в рамках проекта «Behind the Racquet».

Корашвили поднималась на 414-е место в одиночном рейтинге WTA в 2016 году и занимала 202-ю позицию в парной классификации в 2015 году. В активе украинки 3 одиночных титула на турнирах ITF и 14 в парном разряде. В 2013 году Александра стала финалисткой юниорского Australian Open в паре.

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Источник — Большой теннис Украины

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