Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МАКСИМОВ: «Очень удивлен работой арбитра в матче с Оболонью»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2023, 12:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 12:33
384
3

Юрий МАКСИМОВ: «Очень удивлен работой арбитра в матче с Оболонью»

Спортдиректор «Полесья» раскритиковал работу судейской бригады

26 апреля 2023, 12:12 | Обновлено 26 апреля 2023, 12:33
384
3
Юрий МАКСИМОВ: «Очень удивлен работой арбитра в матче с Оболонью»
ФК Полесье Житомир. Юрий Максимов

Спортивный директор житомирского «Полесья» Юрий Максимов прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 3-го тура чемпионской группы Первой лиги.

«Я очень удивлен работой арбитра. Хочу обратить ваше внимание на несколько эпизодов в игре, которые могли полностью изменить ход поединка. Например, эпизод на 32 минуте. Грубый и жесткий подкат сзади на Крушинском. Игрок соперника не играет в мяч и рискует нанести травму нашему игроку. Арбитр обязан давать за такое карточку, чтобы защитить игроков от возможных травм. Но вместо этого он даже не остановил матч и не зафиксировал нарушение. Поэтому виновник остался без наказания.

И уже через несколько минут снова грубый подкат на Крушинском. Затем игрок был заменен из-за травмы. А я напомню, что на игре работает ВАР. На повторе заметно, что насколько грубым было нарушение.

Как можно было даже не пересмотреть этот подкат? Для меня это загадка. Арбитр из-за отсутствия адекватного наказания за грубость, фактически позволяет игрокам соперника быть жестокими и наносить травмы нашим игрокам. И что в итоге: «Полесье» теряет важного игрока центра поля, а «Оболонь» продолжает играть грубо. Конечно, это тоже влияет на результат матча и меня лично возмущает», - сказал Максимов.

По теме:
Взаимовыгодное сотрудничество. Для чего Максимов Полесью
Полесье – Оболонь – 0:1. Угловой как по нотам. Видео гола и обзор матча
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Мы не в песочнице играем»
Юрий Максимов Полесье Житомир
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Футбол | 25 апреля 2023, 22:23 34
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал
Украинская дуэль в Ла Лиге, покер Кастельяноса. Жирона дома обыграла Реал

«Бело-красные» шокировали «галактикос» на своем поле

Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Футбол | 26 апреля 2023, 09:10 15
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной
Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной

Королевский клуб в гостях уступил со счетом 2:4

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Футбол | 26.04.2023, 07:33
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Бокс | 25.04.2023, 18:11
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Александр УСИК: «Отстроить дома на Киевщине? Дал 10-12 миллионов»
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Футбол | 25.04.2023, 22:55
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Редчайшая десятка! Стали известны оценки Цыганкова, Лунина и Кастельяноса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
20052011
Судейский корпус, он и при союзных временах был кастой взяточников, а сейчас при злостном коррупционере павелке и подавно. Причем, кастой безнаказанных взяточников. Бить их нельзя, доказать никто не хочет т.к. получают мзду. Демократия в цвету!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
johndow
Так ось для чого його взяли в Полісся... Щоб гавкав на суддів замість мʼякого Калитвинцева)
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
Гигант на коленях. Так плохо Динамо не было уже почти десять лет
25.04.2023, 10:50 59
Футбол
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 4
Хоккей
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
Александр АЛИЕВ: «Повестка? Клоуны, займитесь чем-то полезным»
24.04.2023, 16:15 27
Футбол
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
В декабре под Бахмутом пропал экс-игрок молодежной команды Шахтера
25.04.2023, 13:45
Война
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 39
Футбол
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
Гарсия после поражения Танку нашел крысу в команде. Ею оказался Чингисхан
25.04.2023, 11:45 3
Бокс
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
Замена Луческу: почему Шовковский, а не Карас или Гусев?
25.04.2023, 13:20 31
Футбол
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
Джервонта ДЭВИС: «Бой с Хейни? Пусть сосредоточится на Ломаченко»
24.04.2023, 11:28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности