Юрий МАКСИМОВ: «Очень удивлен работой арбитра в матче с Оболонью»

Спортивный директор житомирского «Полесья» Юрий Максимов прокомментировал поражение от киевской «Оболони» (0:1) в матче 3-го тура чемпионской группы Первой лиги.

«Я очень удивлен работой арбитра. Хочу обратить ваше внимание на несколько эпизодов в игре, которые могли полностью изменить ход поединка. Например, эпизод на 32 минуте. Грубый и жесткий подкат сзади на Крушинском. Игрок соперника не играет в мяч и рискует нанести травму нашему игроку. Арбитр обязан давать за такое карточку, чтобы защитить игроков от возможных травм. Но вместо этого он даже не остановил матч и не зафиксировал нарушение. Поэтому виновник остался без наказания.

И уже через несколько минут снова грубый подкат на Крушинском. Затем игрок был заменен из-за травмы. А я напомню, что на игре работает ВАР. На повторе заметно, что насколько грубым было нарушение.

Как можно было даже не пересмотреть этот подкат? Для меня это загадка. Арбитр из-за отсутствия адекватного наказания за грубость, фактически позволяет игрокам соперника быть жестокими и наносить травмы нашим игрокам. И что в итоге: «Полесье» теряет важного игрока центра поля, а «Оболонь» продолжает играть грубо. Конечно, это тоже влияет на результат матча и меня лично возмущает», - сказал Максимов.