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23.04.2023 13:30 - : -
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 апреля 2023, 10:01 |
45
0

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги

23 апреля 2023, 10:01 |
45
0
Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между клубами «Полесье» и «Оболонь».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.

Это будет 6-я встреча команд. Счет 6:0 в пользу «Оболони».

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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