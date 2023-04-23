Украина. Первая лига23 апреля 2023, 10:01 |
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Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги
23 апреля 2023, 10:01 |
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В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между клубами «Полесье» и «Оболонь».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.
Это будет 6-я встреча команд. Счет 6:0 в пользу «Оболони».
Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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