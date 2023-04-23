В воскресенье, 23 апреля, состоится матч 3-го тура Чемпионской группы Первой лиги Украины между клубами «Полесье» и «Оболонь».

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Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.

Это будет 6-я встреча команд. Счет 6:0 в пользу «Оболони».

Полесье – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция