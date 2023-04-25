Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Оболонь – 0:1. Угловой как по нотам. Видео гола и обзор матча
Чемпионат Украины
Полесье
23.04.2023 13:30 – FT 0 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 апреля 2023, 01:30 |
44
0

Полесье – Оболонь – 0:1. Угловой как по нотам. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча Первой лиги

25 апреля 2023, 01:30 |
44
0
Полесье – Оболонь – 0:1. Угловой как по нотам. Видео гола и обзор матча
ФК Полесье Житомир

В воскресенье, 23 апреля, в 3-м туре Чемпионской группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле потерпело поражение от киевской «Оболони» – 0:1.

Единственный в игре гол «пивовары» забили на 28-й минуте после розыгрыша углового. Чернов сбросил на Ермоленко, а тот с нескольких метров переправил мяч в сетку.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Мороз (Оболонь).
По теме:
Ничейное классичное, Шовковский вместо Луческу, инфарктная победа Днепра-1
ВИДЕО. Роналду попал в перекладину. Бисиклета француза огорчила КриРо
ВИДЕО. Они пошли попить воды. Юноши Барселоны забили курьезный гол
видео голов и обзор Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Оболонь Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Теннис | 24 апреля 2023, 07:20 2
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»
Арина СОБОЛЕНКО: «Свёнтек мне ничего не сказала, и я ей ничего не сказала»

Финалистка турнира в Штутгарте – о том, было ли общение во время рукопожатия

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
Футбол | 24 апреля 2023, 16:18 43
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал Дениля Кастильо

19-летний эквадорец продолжит карьеру в УПЛ

КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
Футбол | 24.04.2023, 23:10
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
КриРо не станет Королем. Аль-Наср с Роналду сенсационно проиграл в Кубке
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Теннис | 24.04.2023, 20:36
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Обращались как с 3-м классом. Теннисистку рф не пустили на самолет в Каире
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Футбол | 24.04.2023, 01:52
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Стала известна оценка Малиновского за победный матч с Лионом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
ВИДЕО. Баколе мощнейшими ударами отправил Шевадзуцкого отдыхать
23.04.2023, 00:10 8
Бокс
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
ЧМ по хоккею. Украина разгромила сборную Сербии
24.04.2023, 18:20 7
Хоккей
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
Украина проиграла Китаю в стартовом матче ЧС, Ярмоленко сделал ассист
24.04.2023, 05:50
Футбол
Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
Ничья в Классическом дерби, у Динамо сменился тренер, Танк остановил Гарсию
23.04.2023, 09:20
Футбол
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
Не продержался и месяца. Тоттенхэм уволил главного тренера
24.04.2023, 19:40 14
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
Что ждет Джервонту после яркой победы над Гарсией
24.04.2023, 13:40
Бокс
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
Валеф здорово почудил. Днепр-1 с трудом обыграл Рух
24.04.2023, 14:58 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности