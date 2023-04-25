Украина. Первая лига25 апреля 2023, 01:30 |
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Полесье – Оболонь – 0:1. Угловой как по нотам. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча Первой лиги
25 апреля 2023, 01:30 |
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В воскресенье, 23 апреля, в 3-м туре Чемпионской группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле потерпело поражение от киевской «Оболони» – 0:1.
Единственный в игре гол «пивовары» забили на 28-й минуте после розыгрыша углового. Чернов сбросил на Ермоленко, а тот с нескольких метров переправил мяч в сетку.
События матча
28’
ГОЛ ! Мяч забил Тарас Мороз (Оболонь).
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