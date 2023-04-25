В воскресенье, 23 апреля, в 3-м туре Чемпионской группы повышения Первой лиги Украины житомирское «Полесье» на своем поле потерпело поражение от киевской «Оболони» – 0:1.

Единственный в игре гол «пивовары» забили на 28-й минуте после розыгрыша углового. Чернов сбросил на Ермоленко, а тот с нескольких метров переправил мяч в сетку.