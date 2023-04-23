Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Состоялся центральный матч тура в группе повышения
В матче 3-го тура группы повышения Первой лиги чемпионата Украины по футболу житомирское «Полесье» на своем поле проиграло киевской «Оболони» со счетом 0:1.
Единственный в поединке гол «пивовары» забили на 28-й минуте после розыгрыша углового. Чернов сбросил на Ермоленко, который с нескольких метров переправил мяч в сетку.
Первая лига. 3-й тур
«Полесье» – «Оболонь» – 0:1
Гол: Ермоленко (28)
Благодаря этой победе «Оболонь», набрав 21 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице. У «Полесья» 19 баллов и вторая позиция.
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