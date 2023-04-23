Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
Чемпионат Украины
Полесье
23.04.2023 13:30 – FT 0 : 1
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 апреля 2023, 15:42 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:46
705
1

Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место

Состоялся центральный матч тура в группе повышения

23 апреля 2023, 15:42 | Обновлено 23 апреля 2023, 15:46
705
1
Первая лига. Полесье уступило Оболони, пивовары вышли на 1-е место
ФК Полесье Житомир

В матче 3-го тура группы повышения Первой лиги чемпионата Украины по футболу житомирское «Полесье» на своем поле проиграло киевской «Оболони» со счетом 0:1.

Единственный в поединке гол «пивовары» забили на 28-й минуте после розыгрыша углового. Чернов сбросил на Ермоленко, который с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Первая лига. 3-й тур

«Полесье» – «Оболонь» – 0:1
Гол: Ермоленко (28)

Благодаря этой победе «Оболонь», набрав 21 очко, вернулась на первое место в турнирной таблице. У «Полесья» 19 баллов и вторая позиция.

По теме:
Алефиренко в матче Кривбасс – Черноморец вывел гостей вперед
ЭДМАР: «Если мы опускаем руки, то сразу будут неприятности»
Матч Кривбасс – Черноморец прерван из-за воздушной тревоги
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Оболонь Киев
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ШЕВЧЕНКО: «Не могу дождаться, когда смогу насладиться миланским дерби»
Футбол | 23 апреля 2023, 14:37 0
ШЕВЧЕНКО: «Не могу дождаться, когда смогу насладиться миланским дерби»
ШЕВЧЕНКО: «Не могу дождаться, когда смогу насладиться миланским дерби»

Легенда «Милана» – о противостоянии «россонери» с «Интером» в полуфинале Лиги чемпионов

Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Бокс | 23 апреля 2023, 07:15 0
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута
Джервонта Дэвис – Райан Гарсия. Развязка в 7-м раунде. Видео боя и нокаута

Супербой в Лас-Вегасе завершился досрочно в пользу Джервонты

Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Хоккей | 22.04.2023, 22:11
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Пора повышаться в классе? Сборная Украины сыграет на ЧМ в Дивизионе 1B
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Бокс | 23.04.2023, 06:50
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Супербой в Лас-Вегасе! Джервонта нокаутировал Райана Гарсию в 7-м раунде
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Футбол | 23.04.2023, 13:13
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Была равная игра, но я расстроен»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
Калитвинцеву явно скоро на выход
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
Майк Тайсон назвал лучшего боксера современности
22.04.2023, 12:31
Бокс
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
Был пенальти или нет? Ракицкий сыграл рукой около своих ворот
22.04.2023, 17:54 8
Футбол
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 1:1. Видео голов и обзор матча
22.04.2023, 19:44
Футбол
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
Ронни О'Салливан разгромил иранца, который имел наглость угрожать легенде
23.04.2023, 11:15 6
Снукер
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
Черкашин досрочно выиграл бой в андеркарде поединка Джервонты и Гарсии
23.04.2023, 04:45 3
Бокс
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
Йовичевич рассказал, почему решил заменить Ракицкого
23.04.2023, 01:55
Футбол
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
На должность тренера Челси появился неожиданный претендент
22.04.2023, 22:08 5
Футбол
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
Райан ГАРСИЯ: «Танк – отличный боец. Я просто не мог встать»
23.04.2023, 08:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности