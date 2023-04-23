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Скорук
23.04.2023 13:00 - : -
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Украина. Первая лига
23 апреля 2023, 10:23 |
6
0

Скорук – Мариуполь, Горняк-Спорт – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите видеотрансляции матчей 3-го тура Группы вылета Первой лиги

23 апреля 2023, 10:23 |
6
0
Скорук – Мариуполь, Горняк-Спорт – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE
ФК Горняк-Спорт

В воскресенье, 23 апреля, состоятся 2 матча 3-го тура Группу вылета Первой лиги Украины.

«Скорук» встретится с «Мариуполем», а «Горняк-Спорт» сыграет с «Буковиной».

13:00 Скорук – Мариуполь

14:00 Горняк-Спорт – Буковина

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Источник Sport.ua
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