23.04.2023 13:00 - : -
Украина. Первая лига23 апреля 2023, 10:23 |
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Скорук – Мариуполь, Горняк-Спорт – Буковина. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите видеотрансляции матчей 3-го тура Группы вылета Первой лиги
23 апреля 2023, 10:23 |
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В воскресенье, 23 апреля, состоятся 2 матча 3-го тура Группу вылета Первой лиги Украины.
«Скорук» встретится с «Мариуполем», а «Горняк-Спорт» сыграет с «Буковиной».
13:00 Скорук – Мариуполь
14:00 Горняк-Спорт – Буковина
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