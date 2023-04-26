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Чемпионат Англии
Вест Хэм
26.04.2023 21:45 - : -
Ливерпуль
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Англия
26 апреля 2023, 07:25 |
125
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 21:45 по Киеву

26 апреля 2023, 07:25 |
125
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб в этом сезоне добивался успеха в основном на международной арене. Правда, в формате наименее рейтингового из турниров, в Лиге конференций. Стартовав там в квалификации, англичане вплоть до четвертьфинала вообще не теряли очков, только побеждая. И лишь Гент на своем поле смог вырвать ничью с молотобойцами. В прошлый четверг в Лондоне непокорного соперника дожали, добившись разгромной победы, и заодно пропуска в полуфинал. При этом из-за ситуации в АПЛ Дэвид Мойес в розыгрыше 2022/2023 неоднократно оказывался на грани вылета. Но и там в нужный момент, в апреле, получилось показывать хорошие результаты. Начав с важной победы над прямым конкурентом в борьбе за выживание, Саутгемптоном, потом, пережив 1:5 дома с Ньюкаслом, Хаммерс победили Фулхэм и отыгрались с 0:2 с Арсеналом. А потом разгромили 4:0 Борнмут.

Ливерпуль

Команда понимает уже, что в нынешнем сезоне единственным сколько-нибудь серьезным успехом была победа в Суперкубке Англии - но там победили Манчестер Сити в самом начале футбольного года. Статус обладателя кубка был утрачен в обоих турнирах задолго до финала. Лига чемпионов снова, как и в 2022-м, была проиграна мадридскому Реалу, но уже не в решающем поединке, а уже на 1-м этапе плей-офф. А в АПЛ у вице-чемпионов шансы финишировать в квартете лидеров становятся все более теоретическими. Да, красные выдают яркие поединки, типа 7:0 с Манчестер Юнайтед или 6:1 с Лидсом, да и с Арсеналом, лидером, отыгрались с 0:2. Но они чередуются с поражением Борнмуту, разгромом от Сити и только 0:0 с кризисным Челси. С Ноттингем Форест на выходных закончилось победой 3:2, но многие признавали, что сюжет мог быть и иным.

Статистика личных встреч

Вест Хэм за полтора десятка поединков выиграл в основное время только однажды. А в 2022-м году Ливерпуль дважды победил по 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Но, с учетом формы команд, стоит ждать яркого противостояния и итоговые больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,69.

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Источник Sport.ua
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