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  4. Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2. Волевая победа для Клоппа. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Вест Хэм
26.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 апреля 2023, 02:50 | Обновлено 27 апреля 2023, 03:25
79
0

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2. Волевая победа для Клоппа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги

27 апреля 2023, 02:50 | Обновлено 27 апреля 2023, 03:25
79
0
Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2. Волевая победа для Клоппа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» в гостевом матче против «Вест Хэма» и добился волевой победы со счетом 2:1.

В турнирной таблице АПЛ команда Юргена Клоппа идет на 6-й позиции с 53 очками.

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Лукас, 12 – Гакпо, 18, Матип, 67.

Видеообзор матча

События матча

67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
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Источник Sport.ua
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