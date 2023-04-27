В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» в гостевом матче против «Вест Хэма» и добился волевой победы со счетом 2:1.

В турнирной таблице АПЛ команда Юргена Клоппа идет на 6-й позиции с 53 очками.

АПЛ. 33-й тур, 26 апреля

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2

Голы: Лукас, 12 – Гакпо, 18, Матип, 67.

Видеообзор матча