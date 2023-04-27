Англия27 апреля 2023, 02:50 | Обновлено 27 апреля 2023, 03:25
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Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2. Волевая победа для Клоппа. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 33-го тура Английской Премьер-лиги
27 апреля 2023, 02:50 | Обновлено 27 апреля 2023, 03:25
79
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В среду, 26 апреля, сыгран матч 33-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» в гостевом матче против «Вест Хэма» и добился волевой победы со счетом 2:1.
В турнирной таблице АПЛ команда Юргена Клоппа идет на 6-й позиции с 53 очками.
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АПЛ. 33-й тур, 26 апреля
Вест Хэм – Ливерпуль – 1:2
Голы: Лукас, 12 – Гакпо, 18, Матип, 67.
Видеообзор матча
События матча
67’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэль Матип (Ливерпуль).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Пакета (Вест Хэм).
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