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Чемпионат Англии
Вест Хэм
26.04.2023 21:45 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
26 апреля 2023, 11:40 |
104
0

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 26 апреля в 21:45 по Киеву

26 апреля 2023, 11:40 |
104
0
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports +.

«Вест Хэм» за полтора десятка поединков выиграл в основное время только однажды. А в 2022-м году «Ливерпуль» дважды победил по 1:0.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Вест Хэм Вест Хэм - Ливерпуль Ливерпуль смотреть онлайн Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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