Англия26 апреля 2023, 11:40 |
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Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 26 апреля в 21:45 по Киеву
26 апреля 2023, 11:40 |
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26 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports +.
«Вест Хэм» за полтора десятка поединков выиграл в основное время только однажды. А в 2022-м году «Ливерпуль» дважды победил по 1:0.
Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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