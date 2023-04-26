26 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 33-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ливерпулем».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports +.

«Вест Хэм» за полтора десятка поединков выиграл в основное время только однажды. А в 2022-м году «Ливерпуль» дважды победил по 1:0.

Вест Хэм – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция