Уимблдон компенсирует расходы для украинцев и не пустит российские СМИ

Организаторы Уимблдона рассказали, как будут поддерживать украинских игроков во время турниров в Великобритании.

Председатель Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Иен Хьюитт заявил, что в этом году будут компенсированы расходы всех украинских игроков + 1 члена команды, на протяжении всего травяного сезона. Все наши теннисисты получат возможность тренироваться на кортах Всеанглийского клуба, либо на кортах Сурбитона в период между их последним матчем на Ролан Гаррос и субботой перед началом квалификационной недели на Уимблдоне.

Также организаторы пожертвуют в поддержку Украины 1 фунт стерлингов с каждого проданного билета. Британцы рассчитывают собрать около 500 тысяч фунтов стерлингов.

Совместно с Британским Красным Крестом будет организован украинский день, когда посетить турнир смогут 1000 украинских беженцев, для которых будут оплачены билеты, еда, напитки и транспорт.

Отметим, что на территории турнира будут строго запрещены символика и флаги рф и рб. Также Уимблдон не будет доступен для показа по российскому телевидению, а российские СМИ не получат аккредитацию на турнир.