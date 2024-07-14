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Уимблдон
14 июля 2024, 14:22 |
76
0

Тренер Алькараса: «Джокович является фаворитом в финале Уимблдона»

Хуан Карлос Ферреро уверен, что опыт серба помогает ему преодолевать все проблемы

14 июля 2024, 14:22 |
76
0
Тренер Алькараса: «Джокович является фаворитом в финале Уимблдона»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Карлос Ферреро и Карлос Алькарас

Хуан Карлос Ферреро, тренер Карлоса Алькараса, предупредил молодого теннисиста, что в воскресенье его ждет еще один тяжелый поединок, несмотря на недавние проблемы Джоковича с травмами.

«Что мы знаем о Джоковиче, так это то, что 37 дней назад он ложился под нож, а теперь он в финале Уимблдона.

Нужно приспосабливаться к реальности, а реальность такова, что он очень быстро и очень хорошо восстановился после операции. Я думаю, ему удалось снова играть на хорошем уровне, и самое главное для него - быть в оптимальной физической форме.

Он хорошо двигается, мы видим, как он без проблем скользит, когда двигается. Мы должны планировать матч, рассчитывая на борьбу, по крайней мере, такую же, как в прошлом году. Я говорил Карлосу, что это снова будет пятичасовой матч, так что его психологический уровень должен быть очень высоким.

Если быть реалистом, то из-за опыта Новака в подобных финалах и количества титулов на Уимблдоне фаворитом является Джокович.

Очевидно, мы знаем, каким потенциалом обладает Карлос. В команде нам хочется думать, что если Карлос будет играть хорошо, то он сильно осложнит жизнь Новаку, но мы знаем уровень Джоковича. Даже в плохие дни он знает, что делать и как преодолевать проблемы, так что мы ждем от Новака очень высокого уровня», – сказал бывший первый номер мирового рейтинга.

В прошлом году Алькарас в статусе андердога обыграл Джоковича в финале Уимблдона в пяти сетах.

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Хуан Карлос Ферреро Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2023 Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: Tennis 365
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