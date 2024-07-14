Букмекеры определили фаворита финала Уимблдона в мужском одиночном разряде
В этом году преимущество на стороне испанца
14 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.
В финальном поединке действующий чемпион турнира сразится с второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне испанца – 1.73 проти 2.25.
Основные котировки на матч Карлос Алькарас – Новак Джокович:
Победа Алькараса – 1.73
Победа Алькараса 3:0 – 5.25
Победа Алькараса 3:1 – 4.5
Победа Алькараса 3:2 – 5.75
Победа Джоковича – 2.25
Победа Джоковича 3:0 – 6.5
Победа Джоковича 3:1 – 5.5
Победа Джоковича 3:2 – 7.0
В прошлом году Алькарас в статусе андердога обыграл Джоковича в финале Уимблдона в пяти сетах.
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