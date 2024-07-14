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Уимблдон
14 июля 2024, 12:25 | Обновлено 14 июля 2024, 12:40
596
0

Букмекеры определили фаворита финала Уимблдона в мужском одиночном разряде

В этом году преимущество на стороне испанца

14 июля 2024, 12:25 | Обновлено 14 июля 2024, 12:40
596
0
Букмекеры определили фаворита финала Уимблдона в мужском одиночном разряде
Wimbledon. Карлос Алькарас – Новак Джокович

14 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В финальном поединке действующий чемпион турнира сразится с второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне испанца – 1.73 проти 2.25.

Основные котировки на матч Карлос Алькарас – Новак Джокович:

Победа Алькараса – 1.73
Победа Алькараса 3:0 – 5.25
Победа Алькараса 3:1 – 4.5
Победа Алькараса 3:2 – 5.75

Победа Джоковича – 2.25
Победа Джоковича 3:0 – 6.5
Победа Джоковича 3:1 – 5.5
Победа Джоковича 3:2 – 7.0

В прошлом году Алькарас в статусе андердога обыграл Джоковича в финале Уимблдона в пяти сетах.

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Карлос Алькарас – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Новак Джокович Карлос Алькарас (теннисист) Уимблдон-2024 котировки букмекеров азарт Уимблдон-2023
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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