Букмекеры определили фаворита финала Уимблдона в мужском одиночном разряде

14 июля третий номер мирового рейтинга Карлос Алькарас продолжит выступления на Уимблдоне.

В финальном поединке действующий чемпион турнира сразится с второй ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Букмекерские конторы выставили котировки на эту встречу. Небольшое преимущество на стороне испанца – 1.73 проти 2.25.

Основные котировки на матч Карлос Алькарас – Новак Джокович:

Победа Алькараса – 1.73

Победа Алькараса 3:0 – 5.25

Победа Алькараса 3:1 – 4.5

Победа Алькараса 3:2 – 5.75

Победа Джоковича – 2.25

Победа Джоковича 3:0 – 6.5

Победа Джоковича 3:1 – 5.5

Победа Джоковича 3:2 – 7.0

В прошлом году Алькарас в статусе андердога обыграл Джоковича в финале Уимблдона в пяти сетах.