24 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет матч 31-го тура Серии А, в котором «Аталанта» встретится с «Ромой». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Аталанта

Команда все ближе к пониманию того, как она завершит сезон. Уже понятно, что, в отличие от прошлого розыгрыша, получается вернуться в еврокубки. Правда, не стоит сбрасывать со счетов «Болонью», тем более что той 8-го апреля дома уступили 0:2. Но все-таки кажется, что минимум 7-е место у подопечных Гасперини будет. Но вот насколько высоки шанс «бергамаски» добиться нечто большее? До 2022-го года «Богиня» была завсегдатаем Лиги чемпионов, и явно хотелось вернуться туда. Но если в 1-м круге этой Серии А более-менее часто клуб держался в квартете лидеров или рядом, то с февраля уж очень много было осечек и неудач. С «Фиорентиной» в прошлом туре ограничились только ничьей 1:1.

Рома

Клуб давно ставит целью вернуться в Лигу чемпионов. Именно для этого 2 года назад анонсировали возвращение в Италию Жозе Моуринью. Но 1-й сезон «Особенного» в столице Италии был довольно скромен, пусть и в концовке тогда украсили победой в Лиге конференций. Сейчас же опытный португалец следовал к цели 2-мя путями кряду. В Лиге Европы итальянцы не без труда пробивались все ближе к финалу. В 1/4 он столкнулся с «Фейеноордом», с которым, кстати, разыграл титул в дебютном еврокубке в 2022-м. И проиграл в Роттердаме минимально. Дома с голландцами смогли взять уверенный реванш, пройдя в полуфинал. Зато в Кальчо удавалось в апреле набирать обороты, особенно сравнительно с мартом и 3-мя поражениями в 4-х поединках. Пока что в текущем месяце у «джалоросси» в Серии А стопроцентный показатель: по 3:0 дома с «Сампдорией» и «Удинезе», 1:0 на поле «Торино». Это позволило оторваться и от «Интера», и от «Милана».

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Рома» выиграла оба поединка. Но в этом чемпионате «Аталанта» побеждала на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы отдали заметное преимущество хозяевам, но гости из Рима хороши. Ставим на то, что гости не проиграют (коэффициент - 1,62).