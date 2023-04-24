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Чемпионат Италии
Аталанта
24.04.2023 21:45 – 69 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
24 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:58
293
0

Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 апреля в 21:45 поединок 31-го тура чемпионата Италии

24 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:58
293
0
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Аталанта

24 апреля проходит матч 31-го тура Серии A, в котором играют «Аталанта» и «Рома».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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Источник Sport.ua
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