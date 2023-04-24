Италия24 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:58
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Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 апреля в 21:45 поединок 31-го тура чемпионата Италии
24 апреля 2023, 21:45 | Обновлено 24 апреля 2023, 21:58
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24 апреля проходит матч 31-го тура Серии A, в котором играют «Аталанта» и «Рома».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.
Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы команд
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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