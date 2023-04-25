Италия25 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:01
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Аталанта – Рома – 3:1. Ужасный ляп вратаря. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии
25 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:01
236
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В матче 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 3:1. У клуба из Бергамо отличились Марио Пашалич, Рафаэл Толой и Тен Копмейнерс. У римлян мяч забил Лоренцо Пеллегрини.
Когда в конце матча волки отыграли один мяч (1:2), грубейшую ошибку допустил вратарь Руй Патрисиу, выпустив мяч из рук на ногу сопернику.
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Серия А. 31-й тур, 24 апреля
Аталанта – Рома – 3:1
Голы: Пашалич, 39, Толой, 74, Копмайнерс, 84 – Пеллегрини, 83
Видеообзор матча
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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