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  4. Аталанта – Рома – 3:1. Ужасный ляп вратаря. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Аталанта
24.04.2023 21:45 – FT 3 : 1
Рома
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Италия
25 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:01
236
0

Аталанта – Рома – 3:1. Ужасный ляп вратаря. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии

25 апреля 2023, 00:59 | Обновлено 25 апреля 2023, 01:01
236
0
Аталанта – Рома – 3:1. Ужасный ляп вратаря. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Патрисиу

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 3:1. У клуба из Бергамо отличились Марио Пашалич, Рафаэл Толой и Тен Копмейнерс. У римлян мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Когда в конце матча волки отыграли один мяч (1:2), грубейшую ошибку допустил вратарь Руй Патрисиу, выпустив мяч из рук на ногу сопернику.

Серия А. 31-й тур, 24 апреля

Аталанта – Рома – 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толой, 74, Копмайнерс, 84 – Пеллегрини, 83

Видеообзор матча

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Тен Копмейнерс (Аталанта).
83’
ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Пеллегрини (Рома).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Толой (Аталанта).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
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Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу курьезы Руй Патрисиу Марио Пашалич Лоренцо Пеллегрини Аталанта - Рома Тен Копмейнерс Рафаэл Толой
Источник Sport.ua
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