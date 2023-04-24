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  4. Дикая ошибка Руя Патрисиу. Рома на выезде проиграла Аталанте
Чемпионат Италии
Аталанта
24.04.2023 21:45 – FT 3 : 1
Рома
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Италия
24 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:40
447
0

Дикая ошибка Руя Патрисиу. Рома на выезде проиграла Аталанте

«Аталанта» занимает 7-е место в Серии A, «Рома» замыкает топ-5

24 апреля 2023, 23:55 | Обновлено 25 апреля 2023, 00:40
447
0
Дикая ошибка Руя Патрисиу. Рома на выезде проиграла Аталанте
Getty Images/Global Images Ukraine. Руй Патрисиу

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 3:1.

У клуба из Бергамо отличились Марио Пашалич, Рафаэл Толой и Тен Копмейнерс. У римлян мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Когда в конце матча волки отыграли один мяч (1:2) и побежали вперед, грубейшую ошибку допустил вратарь Руй Патрисиу, выпустив мяч из рук на ногу сопернику.

«Аталанта» занимает 7-е место в Серии A (52 очка). «Рома» замыкает топ-5 (56 очков).

Серия А. 31-й тур, 24 апреля

Аталанта – Рома – 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толой, 74, Копмайнерс, 84 – Пеллегрини, 83

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Аталанта – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рома Рим Серия A Аталанта чемпионат Италии по футболу Аталанта - Рома Руй Патрисиу курьезы Марио Пашалич Рафаэл Толой Тен Копмейнерс Лоренцо Пеллегрини
Источник Sport.ua
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