Дикая ошибка Руя Патрисиу. Рома на выезде проиграла Аталанте

В матче 31-го тура чемпионата Италии «Аталанта» дома обыграла «Рому» со счетом 3:1.

У клуба из Бергамо отличились Марио Пашалич, Рафаэл Толой и Тен Копмейнерс. У римлян мяч забил Лоренцо Пеллегрини.

Когда в конце матча волки отыграли один мяч (1:2) и побежали вперед, грубейшую ошибку допустил вратарь Руй Патрисиу, выпустив мяч из рук на ногу сопернику.

«Аталанта» занимает 7-е место в Серии A (52 очка). «Рома» замыкает топ-5 (56 очков).

Серия А. 31-й тур, 24 апреля

Аталанта – Рома – 3:1

Голы: Пашалич, 39, Толой, 74, Копмайнерс, 84 – Пеллегрини, 83