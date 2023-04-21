22 апреля на «Энфилд» пройдет матч 32-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка запланирован на 17:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Клуб уже постепенно начинает больше думать не о нынешнем сезоне, а о подготовке к следующему. Причем без чрезмерного оптимизма. По слухам, казалось бы, согласованный уже переход Беллингема накрывается, по прагматичной причине: Джуд очень уж дорог. Об этом говорит и Клопп, что заявил недавно о том, что мерсисайдцам придется работать в рамках бюджета. Это при том, что красным явно нужно перестроить состав, и не только наконец-то купить нового хавбека. Все, что получилось сейчас - это выиграть Суперкубок, еще в начале сезона. Но это давно компенсировали ранними вылетами из кубков и Лиги чемпионов. Ну, а в АПЛ худший год за последние сезоны. Впрочем, в понедельник получилось разнести Лидс, и Юрген очень высоко оценил игру своей команды.

Ноттингем Форест

Команда навсегда стала легендой футбола, когда выиграла дважды кряду Кубок европейский чемпионов - и сейчас подобных примеров можно пересчитать по пальцам. С другой стороны, нынешние реалии таковы, что лесники почти четверть века, с конца 90-х, не играл в Премьер-Лиге, а вернулись туда только по итогам прошлого сезона, и то через сито плей-офф. Не все получалось на новом уровне, но к зиме казалось, что у Стива Купера получилось выстроить боеспособный коллектив. Вот только после проигранных полуфиналов Кубка Лиги пошел новый спад. Победа над Лидсом, еще 5-го февраля, стала последней. После этого были ничьи и поражения, и последних было больше. Вот и с Манчестер Юнайтед выдали ожидаемые 0:2.

Статистика личных встреч

Год назад, в марте 2022-го, Ливерпуль выигрывал в кубке. Но осенью вернувшийся в АПЛ клуб ухитрился обыграть гранд за счет единственного гола Авонийи.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что красные снова смогут выиграть крупно. С учетом слабости лесников, ставим на победу хозяев при форе -2 гола с коэффициентом - 1,87.