Эвертон Миколенка сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля
Состоялись матчи очередного тура АПЛ
В матче чемпионата Англии «Эвертон» не сумел обыграть «Кристал Пэлас» – встреча завершилась без голов. Весь матч на поле провел украинский защитник ливерпульцев Виталий Миколенко.
«Эвертон» набрал 28 очков, но находится в зоне вылета, так как аутсайдер «Лестер» сумел обыграть «Вулверхэмптон».
Отметим сложную победу «Ливерпуля» над «Ноттингемом» со счетом 3:2.
Чемпионат Англии. 32-й тур
Кристал Пэлас - Эвертон 0:0
Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67
Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Голы: Ихеаначо, 37 (с пен), Кастань, 75 - Кунья, 13
Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Голы: Тони, 65 - Луис, 88
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