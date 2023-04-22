Эвертон Миколенка сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля

В матче чемпионата Англии «Эвертон» не сумел обыграть «Кристал Пэлас» – встреча завершилась без голов. Весь матч на поле провел украинский защитник ливерпульцев Виталий Миколенко.

«Эвертон» набрал 28 очков, но находится в зоне вылета, так как аутсайдер «Лестер» сумел обыграть «Вулверхэмптон».

Отметим сложную победу «Ливерпуля» над «Ноттингемом» со счетом 3:2.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

Лестер - Вулверхэмптон 2:1

Голы: Ихеаначо, 37 (с пен), Кастань, 75 - Кунья, 13

Брентфорд - Астон Вилла 1:1

Голы: Тони, 65 - Луис, 88