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Чемпионат Англии
Кристал Пэлас
22.04.2023 17:00 – FT 0 : 0
Эвертон
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Англия
22 апреля 2023, 19:01 |
175
0

Эвертон Миколенка сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля

Состоялись матчи очередного тура АПЛ

22 апреля 2023, 19:01 |
175
0
Эвертон Миколенка сыграл вничью, сложная победа Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Англии «Эвертон» не сумел обыграть «Кристал Пэлас» – встреча завершилась без голов. Весь матч на поле провел украинский защитник ливерпульцев Виталий Миколенко.

«Эвертон» набрал 28 очков, но находится в зоне вылета, так как аутсайдер «Лестер» сумел обыграть «Вулверхэмптон».

Отметим сложную победу «Ливерпуля» над «Ноттингемом» со счетом 3:2.

Чемпионат Англии. 32-й тур

Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:2
Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 - Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

Лестер - Вулверхэмптон 2:1
Голы: Ихеаначо, 37 (с пен), Кастань, 75 - Кунья, 13

Брентфорд - Астон Вилла 1:1
Голы: Тони, 65 - Луис, 88

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Источник Sport.ua
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