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Чемпионат Англии
Ливерпуль
22.04.2023 17:00 – FT 3 : 2
Ноттингем Форест
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Англия
23 апреля 2023, 08:50 |
105
0

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2. Дубль Жоты. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 32-го тура АПЛ

23 апреля 2023, 08:50 |
105
0
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2. Дубль Жоты. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 22 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных».

Чемпионат Англии по футболу. 32-й тур

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 – Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

Видеообзор матча:

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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Ливерпуль Ноттингем Форест видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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