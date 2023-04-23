22.04.2023 17:00 – FT 3 : 2
Англия23 апреля 2023, 08:50 |
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Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2. Дубль Жоты. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 32-го тура АПЛ
23 апреля 2023, 08:50 |
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В субботу, 22 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных».
Чемпионат Англии по футболу. 32-й тур
Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2
Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 – Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67
Видеообзор матча:
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Морган Гиббс-Уайт (Ноттингем Форест).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Неко Уильямс (Ноттингем Форест).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
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