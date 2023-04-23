В субботу, 22 апреля, состоялся матч 32-го тура чемпионата Англии по футболу между клубами «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных».

Чемпионат Англии по футболу. 32-й тур

Ливерпуль – Ноттингем Форест – 3:2

Голы: Жота, 47, 55, Салах, 70 – Уильямс, 51, Гиббс-Уайт, 67

Видеообзор матча: