Юрген КЛОПП: «Такое ощущение, что все изменилось»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда мы в последний раз побеждали в двух матчах подряд? Кто-нибудь знает? В прошлом месяце? Это не так уж и давно. Я думал, в последний раз такое было в прошлом году.

Все изменилось. Мы намного лучше защищаемся, нацелены на мяч и действуем компактно. Сегодня я видел много контрпрессинга, для нас это очень важно. Такое ощущение, что все изменилось. Если вы настойчивы, агрессивны в защите, вы можете опираться на это. Как по мне, то сегодня у нас это было впервые в сезоне. Поздно, но, надеюсь, не слишком поздно», - сказал Клопп.