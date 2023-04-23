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  4. Юрген КЛОПП: «Такое ощущение, что все изменилось»
Англия
23 апреля 2023, 16:30 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:37
1014
0

Юрген КЛОПП: «Такое ощущение, что все изменилось»

Наставник «Ливерпуля» – о второй победе подряд

23 апреля 2023, 16:30 | Обновлено 23 апреля 2023, 16:37
1014
0
Юрген КЛОПП: «Такое ощущение, что все изменилось»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (3:2) в матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

«Когда мы в последний раз побеждали в двух матчах подряд? Кто-нибудь знает? В прошлом месяце? Это не так уж и давно. Я думал, в последний раз такое было в прошлом году.

Все изменилось. Мы намного лучше защищаемся, нацелены на мяч и действуем компактно. Сегодня я видел много контрпрессинга, для нас это очень важно. Такое ощущение, что все изменилось. Если вы настойчивы, агрессивны в защите, вы можете опираться на это. Как по мне, то сегодня у нас это было впервые в сезоне. Поздно, но, надеюсь, не слишком поздно», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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