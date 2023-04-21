Сергей РЕБРОВ: «У Ротаня нет опыта работы со сборной. Я предложил помощь»

Украинский специалист Сергей Ребров, который является главным тренером футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн», в интервью с журналистом Романом Бебехом рассказал о связях с Русланом Ротанем:

– Я понимаю, что вы не можете комментировать какие-либо вещи сейчас. Мне интересно, как ваш клуб реагирует на весь тот информационный фон, который находится вокруг вашего имени. Что вы вот здесь, консультируете сборную, вы уже будете в сборной… Что говорит ваш нынешний клуб? Не доходит ли до них информация?

– Доходит информация до журналистов. И когда у меня спрашивают: «Что там за пресс-конференции?», конечно, я отвечаю на какие-то вопросы, мне нужно отвечать. Но я еще раз говорю: так, как ко мне хорошо относятся в «Аль-Айне», ко мне нигде, даже в «Динамо» Киев не относились. Ни в одной команде, где бы я не работал. Поэтому я уважаю людей здесь. Даже если они что-то прочитали, они знают меня, знают мой характер. Если я что-то сказал, то я решил так сказать. Это мои слова. Если нужно что-то прокомментировать, они знают, что я честный и доработаю контракт до конца, а там приму решение.

– Многие говорят о том, что вы уже общаетесь с президентом УАФ Андреем Павелко. Как это правда? Или об этом сейчас некорректно говорить вообще?

– Тренер может подписывать контракт за полгода, но никто не в праве объявлять этот контракт. Я могу общаться с кем угодно. Я не могу вам это рассказывать, это моя личная жизнь и мои личные контакты. И я еще раз прошу всех людей в Украине уважать меня, я сам разберусь, с кем мне общаться.



У меня игры в течение двух месяцев, через три дня на четвертый, и сейчас я должен сконцентрироваться на своей команде, которой я нужен, и которая мне нужна. А не должен опровергать или подтверждать слухи журналистов, просто пытающихся на чьих-то именах (моему, Маркевича или Леоненко), сделать свое имя, показать свою значимость. Если люди работают, то сосредоточьтесь на своей работе, а не каждый день звоните и кричите о какой-нибудь глупости, что Ребров подписал контракт на 10 лет.

Я не понимаю, как можно было такую чушь написать, откуда эта информация взялась? Люди, которые называют себя инсайдерами, пусть скажут, откуда взяли информацию. Если они меня уважают. Если они бросают такие глупости, такие тезисы болельщикам, то пусть говорят, откуда у них информация. А не кричат просто: Я инсайдер. Смотрите, у меня инсайд. Я самый крутой». Так вы скажите, откуда вы взяли эту информацию, и тогда мы ее проверим и скажем, несете ли вы чепуху, или вы говорите правду. Каждый должен отвечать за свои слова.

– Перед матчем нашей сборной с Англией в интервью «Динамо от Шурика» вы сказали, что никакого отношения к подготовке команды не имеете. Ротань раз 15 повторил в интервью «ТаТоТаке», что с вами на контакте и все именно по вашему посылу принимаются какие-то определенные решения. И кто прав?

– После того интервью я звонил Ротаню. А до этого Руслан звонил мне один раз. У него нет опыта работы со сборной. Я ему сказал: «Руслан, я помогу тебе всем, чем нужно». Я работаю с Ярмоленко, я знаю многих ребят, с которыми созваниваюсь. Окажу тебе любую помощь, которую ты попросишь. Но никогда в жизни я не говорил Руслану, что я – следующий тренер сборной, или давал ему какие-то указания: что делать, кого вызвать, кого ставить. спросить у Руслана. Я с ним разговаривал ровно один раз. И я сказал, что любую помощь готов оказать.

– Но речь не идет о согласовании списков или еще что-то, просто общение?

– Конечно. А какой я вообще могу иметь отношение к сборной, если у меня действующий контракт с моим клубом. Как я могу кого-то консультировать, если у меня 3 игры в неделю, если я не отхожу от компьютера. Как я могу консультировать тренера , не имея представления, с кем он играет и не имея представления о качестве наших футболистов на данный момент. Если он взялся работать со сборной, то он взялся за большой объем работы: посмотреть всех кандидатов, посмотреть соперников и на основе этого выстроить свой план на игру, которую он и сделал.

– Последнее. Вы для себя приняли решение, что будет дальше после завершения контракта с «Аль-Айном»?

– Я свое решение принял.

Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.