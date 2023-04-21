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21 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 21 апреля 2023, 21:32
2230
5

Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»

Наставник Аль-Айна – про ситуацию вокруг него и назначением тренера сборной Украины

21 апреля 2023, 21:10 | Обновлено 21 апреля 2023, 21:32
2230
5
Сергей РЕБРОВ: «Не я выбираю тренера сборной Украины. Уважайте меня»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский специалист Сергей Ребров, который является главным тренером футбольного клуба из ОАЭ «Аль-Айн», в интервью с журналистом Романом Бебехом прокомментировал слухи о его дальнейшей работе после завершения контракта с командой:

«Слишком много разговоров на эту тему. Во-первых, я хотел бы задать вопрос журналистики. Какова цель журналистики? Что журналисты хотят добиться своими заявлениями? Я считаю, что цель журналистики – хорошо описать какие-либо события или предусмотреть их. Сейчас, насколько я вижу, цель многих журналистов совершить какую-то сенсацию на чьем-то имени (ныне на моем), и эту тему раскручивать постоянно, чтобы привлечь внимание к себе и, наверное, дать какой-то негатив моему имени. Потому что я ничего не комментирую. То, что сейчас происходит в украинском медиапространстве вокруг моего имени и национальной сборной, считаю, что это ненормально.

До завершения нынешнего контракта с клубом я больше не буду говорить на эту тему. Я уважаю свой контракт и свой клуб, в котором работаю. Сейчас «Аль-Айн» – единственная команда в ОАЭ, соревнующаяся в трех турнирах – два Кубка и мы боремся за чемпионство. Я не знаю, что у нас из этого выйдет. Но я уверен, что мы будем бороться до конца и стараемся максимально удачно выступать во всех турнирах. И в этой ситуации я хочу максимально сосредоточиться на своей команде. И я не собираюсь ничего комментировать, никакие публикации. Потому что сейчас, если Ребров что-то не прокомментировал, то у него есть что-то за спиной. Считают, что я что-то скрываю.

Еще раз повторяю: я уважаю свою страну, уважаю национальную сборную своей страны, уважаю тех тренеров, которые работали и работают там. И если вы спросите мое мнение, то я скажу, что в Украине достаточно квалифицированных тренеров, работу которых я уважаю и работающих в Украине. Тот же Юрий Вернидуб, Роман Григорчук, тот же Виктор Скрипник. Они работают и делают это удачно многие годы. Я считаю, что Ребров – не единственный кандидат на позицию главного тренера национальной команды. Я назвал много тренеров, которые достойны сборной. Тот же Юрий Калитвинцев может претендовать.

И мне очень неприятно было слышать слова Мирона Маркевича. Которого я уважаю, очень успешно работал в Украине, недолго, но работал со сборной. Он понимает, что такое ежедневная работа тренера, насколько это сложно. И когда он заявляет всю страну, что Украина ждет Мессию, то он оскорбляет себя. Не меня, не ассоциацию. Я не знаю, что он хотел показать. Я считаю, что в Украине достаточно тренеров. Это не моя прерогатива. Это не я выбираю тренера национальной сборной. И я не виноват, что у меня контракт до конца июня. Я сам буду принимать решение.

Доходящие отсюда комментарии – я комментирую свое будущее местным журналистам. И если там кто-то услышал слово «Иншалла» и как-то его перевел… Кто бывал в ОАЭ, знает, что это слово произносится здесь после многих ситуаций. И слово «Иншалла» подразумевает вообще все. Даст Бог – значит даст. Не даст – тоже хорошо. Это слово означает: «Окей, подождите и вы все узнаете». А сейчас это слово интерпретируют, будто я сказал «Даст Бог и я продолжу контракт с «Аль-Айном».

Еще раз, я уважаю свою команду, свою работу, еще больше уважаю национальную сборную своей Украины. Но этот вопрос не ко мне, а к ассоциации. Я думаю, что это должны комментировать не журналисты, а представители УАФ. А не адресовать это все мне. Потому что сейчас создается впечатление, что все уже Ребров получил. А я сижу здесь, спокойно работаю и вообще ничего об этом не знаю, когда мне звонят по телефону мои друзья и говорят: «Слушай, то, что происходит в Украине, это не нормально».

Поэтому сейчас я хотел бы еще раз прокомментировать существующую ситуацию и еще раз сказать: я никогда не отказывался работать со сборной Украины. Особенно в той ситуации, в которой находится наша страна. Но я хочу, чтобы все уважали меня и мой контракт с Аль-Айном», дали мне доработать, и тогда я приму решение».

Действующее соглашение Сергея Реброва с «Аль-Айном» рассчитано до 30 июня. Ранее сообщалось, что Ребров уже договорился о сотрудничестве с УАФ и возглавит сборную Украины по футболу, однако это отрицает журналист из ОАЭ Мохаммед Хамад.

По теме:
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Источник: Ребров может возглавить сборную Саудовской Аравии
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Сергей Ребров Роман Бебех сборная Украины по футболу продление контракта назначение тренера Аль-Айн
Источник Бомбардир
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Комментарии 5
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Andr88
Такое ощущение вроде Ребров мессия и единственная кандидатура .Да ничего он не сделает .Малиновский Яремчук Матвиенко Судаковы Мудрики это нулевые футболисты .Мы видели их в матче с Англией .Это позор .ни одного удара и ни одного момента 
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+5
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Nick.Grabowski
Радує, що в Україні є такі професіонали європейського рівня як Сергій Станіславович Ребров.
Все професійно адекватно зі здоровим глуздом. Успіхів Реброву незалежно від його професійного вибору. Впевнений, що Сергій Станіславович вже може показати себе в чемпіонаті Англії, Італії, Іспанії, Німеччині. Відчувається професійна солідність. 
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