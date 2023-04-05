В середу, 5 апреля, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится ответный матч полуфинала Кубка Испании по футболу, в котором сыграют каталонская «Барселона» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры из Валенсии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Барселона



Текущий сезон в исполнении каталонской «Барселоны» посвящен, преимущественно, тяжелому процессу восстановления собственной репутации, которую команда успела растерять в течение нескольких непростых последних лет. Конечно, речь на данном этапе идет исключительно о внутренней арене так как уже второй год кряду плей-офф Лиги Европы УЕФА оказывается для «блаугранас» не настолько привлекательным состязанием, как Ла Лига или даже Кубок Испании. Команда Хави уже успела нарастить выдающийся отрыв в двенадцать очков от мадридского «Реала» в чемпионате, увела из-под носа принципиального соперника Суперкубок страны в январе этого года, и теперь всерьез угрожает оставить команду Анчелотти еще и без Кубка Короля.

Для этого у «Барселоны» есть прекрасное подспорье в виде победы на поле соперников, пусть и с минимальным преимуществом (1:0), в первой части двухматчевой дуэли. Очевидно, что после отказа от так называемого «правила выездного гола» данный результат и вовсе перестал иметь существенный вес в мировом футболе, тем более, когда речь заходит о противостоянии команд такого уровня. Но футболисты Хави в этом сезоне показывают просто непостижимые чудеса надежной игры в обороне собственных ворот, о чем ярко говорят всего девять пропущенных мячей за 27 матчей Ла Лиги. Дома при этом «блаугранас» пропускали всего дважды. Да и полоса из пяти побед кряду должна добавить команде немного уверенности, даже с учетом повреждений у ключевых футболистов по типу Педри или Френки де Йонга.

Реал



Фактически, перед мадридским «Реалом» прямо сейчас открываются достаточно нерадужные перспективы остаться и вовсе без трофеев по итогам текущего сезона. Никто не знает, как закончится дуэль против лондонского «Челси» в Лиге чемпионов УЕФА для команды Карло Анчелотти, чемпионский титул она, по всей видимости, защитить уже не сможет, а Суперкубок Испании, как мы уже упоминали, был проигран в начале года. Из очевидных возможностей остается лишь Кубок, но и тут ситуация складывается таким образом, что на финальный матч против «Осасуны» скорее поедут принципиальные соперники, а не «королевский» клуб.

Впрочем, лишний раз мотивировать «Реал» на противостояние против «Барселоны» на ее поле нет необходимости, а предшествующие неудачи должны лишь раззадорить коллектив Анчелотти. «Барса» уже придумала вариант того, как противостоять Винисиусу на фланге, Бензема также крайне сложно отыскать свои голевые моменты от матча к матчу, но при этом «галактикос» все равно забивают достаточно много голов, а на выходных скромный «Вальядолид» получил в свои ворота совершенно нескромные шесть безответных выстрелов (6:0). У «Реала», как и у «Барселоны», есть проблемы с игровым тонусом после мартовской международной паузы, но близость матчей Лиги чемпионов должна придать команде должное ускорение.

Ориентировочные составы



«Барселона»: тер Штеген – Бальде, Алонсо, Кунде, Араухо – Гави, Бускетс, Кессье – Фати, Левандовски, Рафинья.

«Реал»: Куртуа – Алаба, Начо, Милитао, Васкес – Модрич, Чуамени, Кроос – Винисиус, Бензема, Вальверде.

Не сыграют: Дембеле, Кристенсен, Педри, де Йонг – Менди.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команда Хави обеспечит себе необходимый результат. Нашей ставкой будет позиция – «Барселона» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 1.90.

5 апреля, среда