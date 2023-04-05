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Кубок Испании
Барселона
05.04.2023 22:00 – FT 0 : 4
Реал Мадрид
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Испания
05 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:29
1139
2

Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону

Мадридский клуб вышел в финал Кубка Испании

05 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:29
1139
2
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче ½ финала Кубка Испании встретились «Барселона» и «Реал». В первом поединке «блаугранас» обыграли мадридцев со счетом 1:0.

Каталонцы активно начали встречу и быстрыми атаками пытались подобраться к штрафной «Реала». Уже на 2 минуте обострил ситуацию Гави, который простреливал на Рафинью, но соперника опередил Камавинга. «Галактикос» ответили не менее острым прострелом Родриго, и Араухо сыграл надежно, не дав Винисиусу добраться до мяча.

На поле наростало напряжение: соперники пытались не уступать в борьбе на каждом участке поля. Каталонцы больше владели мячом, мадридцы после перехватов сразу стремились выбегать в быстрые контратаки. Впрочем, по-настоящему голевых моментов не возникало. А перед перерывом «блаугранас» едва не открыли счет, когда Куртуа в прыжке среагировал на удар Левандовски. Нереализованный момент сразу аукнулся неприятностями для хозяев поля. «Галактикос» провели быструю контратаку, которую точным ударом завершил Винисиус.

Getty Images/Global Images Ukraine

В начале второй половины встречи положение каталонцев еще более усугубилось. Модрич сместился с фланга в центр и сделал поперечную передачу на Бензема, который нанес еще один результативный удар в ворота «Барселоны». Хозяева сразу же активизировались, и моменты у ворот «Реала» не заставили себя долго ждать. С ударом Бальде в прыжке справился Куртуа, Араухо после индивидуальных действий не попал в ворота. А затем произошло очередное шоковое событие для «блаугранас». Кессье в штрафной наступил на ногу Винисиусу, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти хладнокровным ударом реализовал Бензема.

Пропустив третий гол, каталонцы явно растерялись. Только после замен «Барселона» снова заиграла агрессивно, пытаясь переломить ход встречи. Но оборона «блаугранас» продолжала ошибаться. Еще два шанса для взятия ворот получил Бензема. В первом эпизоде он с разворота немного не попал в цель, а во втором – реализовал выход один на один с тер Стегеном.

Getty Images/Global Images Ukraine

Окончание встречи было эмоциональным, но вопрос о победителе противостояния уже не стоял. «Реал» вышел в финал Кубка Испании, где встретится с «Осасуной».

Кубок Испании. 1/2 финала. Ответный матч.

«Барселона» – «Реал» – 0:4. Первый матч – 1:0

Винисиус (45+1), Бензема (50; 58, пен; 81)

Роберто (10), Гави (26), Ф.Торрес (76), Бальде (86), Фати (90+2) – Винисиус (26), Карвахаль (71), Алаба (86), Милитао (88)

«Барселона»: Тер Стеген, Араухо, Кунде, Алонсо (Э.Гарсия, 66), Бальде, Бускетс, Кессье (Фати, 63), Роберто, Рафинья (Ф.Торрес, 66), Левандовски, Гави

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Алаба, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич (Тчуамени, 87), Родриго (Асенсио, 74), Бензема (Начо, 89), Винисиус (Себальос, 87)

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Стадион «Спортифай Камп Ноу» (Барселона, Испания)

БАРСЕЛОНА – РЕАЛ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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Springfield
Ничего....  Приедет Феликс эдмундович с Челси и даст прикурить.
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