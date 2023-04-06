ХАВИ: «Поражение не оставляет равнодушным, будет трудно уснуть»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку ответной игре с мадридским «Реалом» в 1/2 финала Кубка Испании (0:4).

«Поздравляю «Реал», он провел отличный второй тайм и здорово сражался. Если ты прощаешь «Реал», то он тебя – нет. То, что он выиграл Лигу чемпионов, не совпадение. Это отличная команда.

Можно проиграть 0:4 сегодня, но выиграть Ла Лигу и Суперкубок Испании. Конечно, это важный результат. «Реал» заслужил победу. Людям следует помнить, что в Испании, чтобы завоевать трофей, нужно обыгрывать сильный «Реал».

Я горжусь, поскольку считаю, что в первом тайме мы были лучше. Если мы выиграем Ла Лигу и Суперкубок в этом сезоне, то это поражение не испортит очень хороший сезон. Но это поражение не оставляет равнодушным, будет трудно уснуть. Я сказал игрокам, что таков «Реал»: ты доминируешь, создаешь моменты, но уходишь на перерыв при счете 0:1. «Реал» здорово реализует возможности», – рассказал Хави.