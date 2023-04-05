В среду, 5 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Спортифай Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. В текущем сезоне «Барселона» еще дважды обыграла «Реал» в матче чемпионата (2:1) и финале Суперкубка Испании (3:1). Но и «галактикос» в текущем испанском чемпионате обыгрывали «блаугранас». В первом круге мадридский клуб на своем поле одержал победу со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Барселона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.