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Кубок Испании
Барселона
05.04.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
05 апреля 2023, 12:07 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:11
81
0

Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного матча 1/2 финала Кубка Испании

05 апреля 2023, 12:07 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:11
81
0
Барселона – Реал. Текстовая трансляция матча

В среду, 5 апреля, состоится ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барселона» и «Реал». Поединок пройдет в Барселоне на стадионе «Спортифай Камп Ноу», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0. В текущем сезоне «Барселона» еще дважды обыграла «Реал» в матче чемпионата (2:1) и финале Суперкубка Испании (3:1). Но и «галактикос» в текущем испанском чемпионате обыгрывали «блаугранас». В первом круге мадридский клуб на своем поле одержал победу со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию «Барселона» – «Реал», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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