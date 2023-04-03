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Украина. Премьер лига
03 апреля 2023, 12:55 | Обновлено 03 апреля 2023, 12:57
1144
0

ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо

Также в подборку попали голы Довбика, Логинова и Гочолеишвили

03 апреля 2023, 12:55 | Обновлено 03 апреля 2023, 12:57
1144
0
ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо
ФК Шахтер

В воскресенье, 2 апреля, завершились все матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Telgram-канал видеосервиса SetantaSports опубликовал видео с подборкой лучших голов прошедшего тура УПЛ.

В видео попали голы Дмитрия Крыськива, Владислава Ваната, Сергея Логинова, Артема Довбика и Гиорги Гочолеишвили.

Крыськив забил быстрый гол за «Шахтер» в ворота «Черноморца». На 21-й секунде игры Дмитрий идеальным ударом в правую «девятку» вывел «горняков» вперед. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Ванат помог «Динамо» обыграть «Львов». Он забил 1-й гол киевской команды после розыгрыша штрафного удара.

Логинов довел счет до разгромного в игре «Александрии» и «Ворсклы». Опытный защитник четко пробил головой после подачи с углового, тем самым оформив 3-й гол в ворота полтавской команды в этом поединке.

Артем Довбик, который сделал хет-трик за «Днепр-1» против «Металлиста 1925», может похвастаться неплохим сольным проходом, который привел к тому, что Артем открыл счет в игре. Следующие 2 гола Довбик забил с пенальти.

Гиорги Гочолеишвили забил 1-й гол футболке донецкого «Шахтера». 22-летний грузин вначале разобрался с соперником на правом фланге, а затем неудобным образом пробил и огорчил голкипера «Черноморца».

ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо

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Источник Sport.ua
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