В воскресенье, 2 апреля, завершились все матчи 19-го тура чемпионата Украины по футболу.

Telgram-канал видеосервиса SetantaSports опубликовал видео с подборкой лучших голов прошедшего тура УПЛ.

В видео попали голы Дмитрия Крыськива, Владислава Ваната, Сергея Логинова, Артема Довбика и Гиорги Гочолеишвили.

Крыськив забил быстрый гол за «Шахтер» в ворота «Черноморца». На 21-й секунде игры Дмитрий идеальным ударом в правую «девятку» вывел «горняков» вперед. В итоге матч завершился со счетом 2:2.

Ванат помог «Динамо» обыграть «Львов». Он забил 1-й гол киевской команды после розыгрыша штрафного удара.

Логинов довел счет до разгромного в игре «Александрии» и «Ворсклы». Опытный защитник четко пробил головой после подачи с углового, тем самым оформив 3-й гол в ворота полтавской команды в этом поединке.

Артем Довбик, который сделал хет-трик за «Днепр-1» против «Металлиста 1925», может похвастаться неплохим сольным проходом, который привел к тому, что Артем открыл счет в игре. Следующие 2 гола Довбик забил с пенальти.

Гиорги Гочолеишвили забил 1-й гол футболке донецкого «Шахтера». 22-летний грузин вначале разобрался с соперником на правом фланге, а затем неудобным образом пробил и огорчил голкипера «Черноморца».

ВИДЕО. Лучшие голы 19-го тура УПЛ: шедевр Крыськива, заготовка Динамо