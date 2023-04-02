В субботу, 1 апреля, состоялся матч 28-го тура чемпионата Италии по футболу между клубами «Интер» и «Фиорентина». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «фиалок».

Единственный гол в этой встрече забил Джакомо Бонавентура на 53-й минуте игры.

Форвард лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, который сейчас выступает на правах аренды в «Интере», за матч имел 3 отличных момента, однако не смог не реализовать ни одного.

Один из эпизодов действительно сложно объяснить. 29-летний нападающий получил мяч после прострела от Бастони, голкипер потерял ворота и Ромелу оставалось с трех метров попасть в пустые. Но он не смог этого сделать, упустив 100% шанс.

Интересно, что в подобном стиле Лукаку отыграл матч на ЧМ-2022 в Катаре за сборную Бельгии против Хорватии. Тогда Ромелу за тайм не реализовал 4 убойных момента (1.67 xG).

Стоит также отметить, что ранее Лукаку отыграл 2 матча за национальную сборную: против Швеции он оформил хет-трик в квалификации Евро-2024, а в товарищеской игре с Германии отметился голом.

ВИДЕО. Дежавю с ЧМ, или как Лукаку не попал с трех метров в пустые ворота

Видеообзор матча Интер – Фиорентина