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Евро
Швеция
24.03.2023 21:45 – FT 0 : 3
Бельгия
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25 марта 2023, 01:21 |
198
0

Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка отборочного турнира Евро-2024

25 марта 2023, 01:21 |
198
0
Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу состоялся поединок группы F отборочного турнира Евро-2024, в котором сборная Бельгии в гостях разгромила Швецию со счетом 3:0.

Победу «красным дьяволам» принес хет-трик Ромелу Лукаку. В составе сборной Швеции на поле вышел 41-летний Златан Ибрагимович.

В еще одном поединке группы F Австрия разгромила Азербайджан со счетом 4:1.

В следующем туре квалификации шведы на своем поле встретятся с Азербайджаном, Бельгия следующий тур пропускает.

Предлагаем вашему вниманию видеобзор матча Швеция – Бельгия.

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Бельгия).
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Источник Sport.ua
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