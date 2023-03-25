В субботу состоялся поединок группы F отборочного турнира Евро-2024, в котором сборная Бельгии в гостях разгромила Швецию со счетом 3:0.

Победу «красным дьяволам» принес хет-трик Ромелу Лукаку. В составе сборной Швеции на поле вышел 41-летний Златан Ибрагимович.

В еще одном поединке группы F Австрия разгромила Азербайджан со счетом 4:1.

В следующем туре квалификации шведы на своем поле встретятся с Азербайджаном, Бельгия следующий тур пропускает.

Предлагаем вашему вниманию видеобзор матча Швеция – Бельгия.