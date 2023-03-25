Швеция – Бельгия – 0:3. Лукаку сделал результат. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка отборочного турнира Евро-2024
В субботу состоялся поединок группы F отборочного турнира Евро-2024, в котором сборная Бельгии в гостях разгромила Швецию со счетом 3:0.
Победу «красным дьяволам» принес хет-трик Ромелу Лукаку. В составе сборной Швеции на поле вышел 41-летний Златан Ибрагимович.
В еще одном поединке группы F Австрия разгромила Азербайджан со счетом 4:1.
В следующем туре квалификации шведы на своем поле встретятся с Азербайджаном, Бельгия следующий тур пропускает.
Предлагаем вашему вниманию видеобзор матча Швеция – Бельгия.
События матча
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