Чемпионат Европы24 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 23:56
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Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Австрия отгрузила 4 мяча Азербайджану, а Греция комфортно обыграла Гибралтар
24 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 23:56
289
0
24 марта проходят матчи 1-го тура квалификации Евро-2024.
Бельгия на выезде разгромила Швецию (3:0). Хет-трик оформил форвард Ромелу Лукаку.
Австрия отгрузила 4 мяча Азербайджану (4:1), а Греция комфортно обыграла Гибралтар (3:0).
Квалификация Евро-2024
1-й тур, 24 марта
Швеция – Бельгия – 0:3
Голы: Ромелу Лукаку, 35, 49, 83
Австрия – Азербайджан – 4:1
Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 – Махмудов, 64
Гибралтар – Греция – 0:3
Голы: Масурас, 11, Сиопис, 45, Бакасетас, 58.
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