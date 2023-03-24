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Гибралтар
24.03.2023 21:45 – FT 0 : 3
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24 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 23:56
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Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию

Австрия отгрузила 4 мяча Азербайджану, а Греция комфортно обыграла Гибралтар

24 марта 2023, 23:50 | Обновлено 24 марта 2023, 23:56
289
0
Хет-трик Лукаку. Бельгия на выезде разгромила Швецию
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

24 марта проходят матчи 1-го тура квалификации Евро-2024.

Бельгия на выезде разгромила Швецию (3:0). Хет-трик оформил форвард Ромелу Лукаку.

Австрия отгрузила 4 мяча Азербайджану (4:1), а Греция комфортно обыграла Гибралтар (3:0).

Квалификация Евро-2024

1-й тур, 24 марта

Швеция – Бельгия – 0:3

Голы: Ромелу Лукаку, 35, 49, 83

Австрия – Азербайджан – 4:1

Голы: Забитцер, 28, 50, Грегорич, 29, Баумгартнер, 69 – Махмудов, 64

Гибралтар – Греция – 0:3

Голы: Масурас, 11, Сиопис, 45, Бакасетас, 58.

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Источник Sport.ua
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