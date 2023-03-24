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24.03.2023 21:45 - : -
Бельгия
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Чемпионат Европы
24 марта 2023, 11:40 |
54
0

Швеция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву

24 марта 2023, 11:40 |
54
0
Швеция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Сольне на стадионе «Френдс Арена» состоится матч национальных сборных в рамках первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 группы F, в котором сыграют Швеция и Бельгия.

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Стартовый свисток израильского рефери Ореля Гринфельда прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Швеция – Бельгия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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