Чемпионат Европы24 марта 2023, 11:40 |
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Швеция – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 24 марта в 21:45 по Киеву
24 марта 2023, 11:40 |
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В пятницу, 24 марта, в Сольне на стадионе «Френдс Арена» состоится матч национальных сборных в рамках первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 группы F, в котором сыграют Швеция и Бельгия.
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Стартовый свисток израильского рефери Ореля Гринфельда прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Отборочный поединок Евро-2024 Швеция – Бельгия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.
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