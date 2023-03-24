В пятницу, 24 марта, в Сольне на стадионе «Френдс Арена» состоится матч национальных сборных в рамках первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 группы F, в котором сыграют Швеция и Бельгия.

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Стартовый свисток израильского рефери Ореля Гринфельда прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Отборочный поединок Евро-2024 Швеция – Бельгия в прямом эфире покажет видео-сервис MEGOGO.