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Швеция
24.03.2023 21:45 - : -
Бельгия
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24 марта 2023, 01:39 |
16
0

Швеция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024

Очередной поход «Красных дьяволов» за международной славой

24 марта 2023, 01:39 |
16
0
Швеция – Бельгия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 24 марта, в Сольне на стадионе «Френдс Арена» состоится матч национальных сборных в рамках первого тура квалификационного раунда чемпионата Европы-2024 группы F, в котором сыграют Швеция и Бельгия. Стартовый свисток израильского рефери Ореля Гринфельда прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Швеция


Шведский футбол переживал разные периоды в своей истории, но в последние несколько лет национальной команде постоянно удается оставаться на слуху в контексте международных форумов. Исключение, быть может, составил чемпионат мира-2022 в Катаре, на котором «сине-желтые» отсутствовали из-за поражения в финале плей-офф квалификации против Польши. Вслед за этой неудачей, последовал и провал команды Янне Андерссона в дивизионе B Лиги наций УЕФА, и теперь в новой кампании шведы будут стартовать на еще более низком уровне. Однако главного тренера даже на фоне таких неудач никто увольнять не собирался, поэтому он будет продолжать свой почти семилетний путь во главе коллектива.

В новый цикл Швеция заходит, как и всегда в последнее время, с большими амбициями, но уже с возмужавшим поколением молодых исполнителей, возглавлять которое будет 41-летний форвард Златан Ибрагимович. Впрочем, все понимают, что уже сейчас за спиной у нападающего «Милана» есть тот же Александер Исак из «Ньюкасла», который вместе с Деяном Кулушевски и Антони Элангой уже в скором времени составят мощную тройку в линии атаки. В каждой зоне скандинавской команды достаточно перспективных игроков, однако им лишь за редким случаем удается отойти от размеренного шведского стиля. Впрочем, команда Андерссона не проиграла ни один из товарищеских матчей, после осенних неудач, что вселяет оптимизм.

Бельгия


Свой очередной поход к мировой славе сборная Бельгии пыталась совершить на чемпионате мира-2022 в Катаре, но в итоге даже не смогла выйти из группы с Марокко, Хорватией и Канадой в составе. На этом многолетняя работа испанского специалиста Роберто Мартинеса во главе «Красных дьяволов» себя исчерпало, а болельщики фактически поставили крест на амбициях звездного поколения исполнителей, раскиданных по ведущим клубам Европы. Найти мастера тренерского цеха с бельгийским паспортом местной Королевской футбольной ассоциации за короткий срок так и не удалось, поэтому во главе команды теперь будет работать немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско, которого в начале осени прошлого года «уволил» из РБ «Лейпциг» донецкий «Шахтер».

Вместе с приходом нового наставника, у бельгийцев начинается новый цикл поисков подходящих кадров. В составе «Красных дьяволов» все еще будут опытные исполнители уровня Тибо Куртуа, Кевина де Брюйне или даже 35-летнего Яна Вертонгена, но полевым игрокам на замену уже подоспели Артюр Теат, Зено Дебаст, Амаду Онана, Шарль Де Кетеларе и прочие футболисты, о которых внимательные болельщики точно слышали во время просмотров матчей на клубном уровне в ведущих чемпионатах. Отборочная группа даже для этой Бельгии в переходном состоянии не выглядит проблемной, поэтому от нее, как и ранее, будут ждать победы в квинтете.

Ориентировочные составы


Швеция: Ольсен – Аугустинссон, Линделеф, Хайн, Хольм – Форсберг, Карлстрем, Ольссон, Классон – Исак, Кулушевски.

Бельгия: Куртуа – Кастань, Фас, Вертонген, Менье – Лавиа, де Брюйне, Онана – Карраско, Лукаку, Троссар.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева зацепятся за очки. Нашей ставкой будет позиция – Швеция не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 3.05.

24 марта, пятница

Швеция – Бельгия
Сольна. «Френдс Арена». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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