Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм

Форвард сборной Бельгии Ромалу Лукаку не использовал 4 голевых момента за один тайм.

По данным статистики, Ромелу растратил аж 1.67 xG из-за своих промахов.

Недовольный Лукаку даже разбил скамейку запасных после игры.

Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022, так как игра завершилась вничью (0:0). Бельгия заняла лишь 3-е место в группе и выбыла из ЧМ.

ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур, 1 декабря

17:00 Хорватия – Бельгия – 0:0