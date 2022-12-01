Чемпионат мира01 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:57
1158
0
Все шло мимо. Лукаку не реализовал 4 голевых момента за один тайм
По данным статистики, Ромелу растратил аж 1.67 xG из-за своих промахов
01 декабря 2022, 20:37 | Обновлено 01 декабря 2022, 20:57
1158
0
Форвард сборной Бельгии Ромалу Лукаку не использовал 4 голевых момента за один тайм.
По данным статистики, Ромелу растратил аж 1.67 xG из-за своих промахов.
Недовольный Лукаку даже разбил скамейку запасных после игры.
Хорватия оставила Бельгию без плей-офф ЧМ-2022, так как игра завершилась вничью (0:0). Бельгия заняла лишь 3-е место в группе и выбыла из ЧМ.
ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур, 1 декабря
17:00 Хорватия – Бельгия – 0:0
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